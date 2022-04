Demisie în PNL Constanța. Mihaela Scrieciu: "Nu mă mai regăseam în partid"

„Nu am vrut să îmi depun demisia într-o frumoasă zi de luni, dar dacă mi-aş fi depus-o vineri, pe 1 aprilie, toată lumea ar fi crezut că este o păcăleală. Decizia aceasta nu a fost luată peste noapte. Pot să vă spun că nu m-am mai regăsit sub sigla PNL. Mă aşteptam ca după demisia domnului preşedinte Florin Cîţu să vină în locul său un preşedinte precum Dan Motreanu sau Ilie Bolojan. Când am înţeles că, atunci când Cîţu nu va mai fi la şefia PNL, în locul său va veni premierul Ciucă, am înţeles că acesta este încă un motiv în plus să îmi dau demisia. Congresul din 25 septembrie 2021 a contat foarte mult la decizia mea. Felul în care Ludovic Orban a fost dat la o parte mi s-a părut total nedemocratic. Este incorect să tratezi aşa un om care a muncit 30 şi ceva de ani în PNL”, a declarat, pentru Cuget Liber, Mihaela Scrieciu.





Ea a adăugat că a fost foarte ataşată de persoanele cu care a colaborat în OFL, astfel că îşi aduce aminte cu nostalgie de munca pe care a depus-o în cele patru runde de alegeri.





„Dacă nu mai eşti membru PNL, automat nu mai poţi fi preşedinte al Organizaţiei de Femei Liberale. Mi-a părut foarte rău pentru că în cei patru ani am muncit foarte mult. Când am venit, erau doar trei organizaţii de femei. Am reuşit să aduc împreună femei din 21 de localităţi, ceea ce a fost o adevărată provocare. M-am ataşat de multe dintre femeile cu care am lucrat în campaniile electorale. Practic, am avut la Constanţa patru runde de alegeri în care noi am câştigat. Eu eram înscrisă în PNL din 2015. În 2016, când au avut loc alegerile locale, am participat la toate evenimentele care erau la acel moment în vederea candidatului de atunci, Vergil Chiţac. În politică, ori eşti, ori nu eşti! Ori te dedici sută la sută, ori nu te bagi. Nu pot să spun că am pus cruce politicii, pentru că aş fi ipocrită. Dacă nu mai sunt membru PNL, asta nu înseamnă că nu voi mai activa în viitorul apropiat în politică”, a precizat Mihaela Scrieciu.





În plus, ea a explicat că nu exclude varianta de a se înscrie în partidul lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei.





Ar putea face acest lucru, mai ales că, spunea ea, are o relaţie colegială foarte bună cu deputatul Bogdan Bola, preşedintele Forţa Dreptei la Constanţa.





„Este foarte posibil să merg alături de Ludovic Orban şi de Bogdan Bola. Eu îl consider pe Bogdan Bola un exponent bun al politicii din Constanţa. Este un băiat educat, cu cei şapte ani de acasă. Este constănţean, trăieşte aici. A fost foarte implicat şi şi-a dedicat tinereţea PNL-ului, fiind un membru activ al partidului. A activat foarte mult şi la tineret şi consider că pot vorbi aceeaşi limbă cu el şi cred că putem să facem o echipă puternică. Orice nou proiect în politică reprezintă o mare provocare. Nu neg această variantă. Am vorbit luni cu Ludovic Orban care m-a sunat personal când a auzit că mi-am dat demisia. Dacă m-am retras din PNL, nu am făcut-o pentru a merge la alt partid. Am făcut acest lucru pentru că nu m-am mai regăsit în acest partid. Eram doar de decor. Eu consider că pot mai mult decât să ridic mâna şi să votez în Consiliul Județean Constanța. În PNL, acestea mi-au fost limitele”, a concluzionat Mihaela Scrieciu.





Mihaela Scrieciu a hotărât să plece din PNL, iar decizia nu a fost luată prea recent, ci politiciana se gândea mai de mult timp la acest lucru.