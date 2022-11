Constănțenii au șansa de a spune ce își doresc pentru localitatea lor. "Sunt 35 de proiecte ce pot fi votate"

USR Constanţa a implementat un program la nivel macro care îi bucură nespus pe cetăţenii oraşului de la malul mării. Este vorba despre proiectul „Tu decizi pentru Constanţa”, prin care oamenii din acest oraş pot propune proiecte pentru dezvoltarea urbei în care locuiesc. Concret,începând de luni, 7 noiembrie, s-a intrat în faza de votare, care va dura până la data de 4 decembrie.Vorbim despre 35 de proiecte care au fost propuse de către constănţeni cu ajutorul unei platforme online şi care urmează să fie votate de către aceștia. Dintre ele, 10 vor fi proiectele câştigătoare şi acelea ar urma să fie implementate de administraţia locală din Constanța. Mai multe detalii despre acest subiect ne-a dat în exclusivitate consilierul local Mihai Ochiuleţ, de la USR Constanța.„Proiectul acesta se află în stadiul de bugetare participativă. Am intrat în etapa de vot, care se va desfăşura exclusiv online, în perioada 7 noiembrie - 4 decembrie 2022. Din cele 51 de proiecte depuse, 35 au fost declarate eligibile. Votul va avea loc într-o singură etapă, iar fiecare cetăţean înscris în portalul bugetării participative poate alege câte un proiect din fiecare domeniu. Se intră pe site-ul desemnat, http://tudecizi.primaria-constanta.ro/proiecte, şi pentru a putea vota este necesară crearea unui cont pe această platformă sau, dacă există deja un cont, persoanele în cauză se pot autentifica direct. Oamenii care vor să voteze şi nu au acces la o platformă online pot vota la City Park Mall, acolo unde vor fi îndrumaţi pentru a vota. Este obligatoriu ca cei care votează să fie cetăţeni ai municipiului Constanţa, pentru asta trebuie încărcată în platformă cartea de identitate”, a declarat Mihai Ochiuleţ.Consilierul spune că programul „Tu decizi pentru Constanţa” este cel mai bun lucru care li se putea întâmpla cetăţenilor pentru că astfel au şi ei putere de decizie, pe lângă puterea de decizie a celor din administraţia locală.„Sunt 35 de proiecte şi, la fiecare categorie de proiecte, cel care va întruni cele mai multe voturi, acela va fi desemnat câştigător. Sunt 10 categorii, astfel că la final vom avea 10 proiecte câştigătoare. Vârsta minimă de votare este de la 18 ani în sus. Cele 35 de proiecte sunt propuse de către cetăţeni, de la ONG-uri sau fel de fel de asociaţii. Este pentru prima dată când această bugetare participativă are loc la Constanţa. Noi am mai depus-o şi înainte să fim în Consiliul Local, dar din păcate nu a fost aprobată de fosta administraţie. Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Vom urmări fiecare proiect câştigător pentru a fi implementat. Această bugetare participativă va avea loc în fiecare an şi constănţenii pot depune proiecte pentru cartierul lor, zona în care locuiesc, dar nu numai. Este un lucru nou pentru cetăţeni şi până acum nu s-a mai întâlnit în Constanţa ca cineva să îi lase să decidă. Proiectele care vor fi câştigătoare vor fi puse în aplicare într-o anumită perioadă de timp. Colegii de la PNL am văzut că promovează şi ei acest proiect, iar cei de la PSD nu am văzut să se implice sau să promoveze acest proiect, dar este treaba fiecăruia ce face”, a mai spus Mihai Ochiuleţ.