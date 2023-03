”Micul Prinț” - spectacol pentru oameni mari, la Centrul "Jean Constantin"

Trei actori cu trei instrumente îi poartă pe privitori pe toate planetele vizitate de Micul Prinț, într-o poveste emoționantă presărată cu personaje comice și situații inedite, toate acompaniate de muzică live, marți, 25 aprilie, de la ora 19, la Centrul „Jean Constantin. O montare minimalistă, pentru oameni mari, care aduce la suprafață profunzimile celui mai citit text din literatura universală, într-o atmosferă sinceră și intimă. Decorul, costumele, scenografia sunt construite de cei mai mari creatori ai lumii teatrului, pe numele lor: spectatorii.„Micul Prinț”, în regia aparținând lui Ștefan Ruxanda este un proiect realizat RED NOSE SOCIETY, ROTARI ENTERTAINMENT, cu sprijinul EPSON România.Testimoniale"Spectacolul din această seară a fost o încântare de la început și până la final. Am rămas cu zâmbetul pe buze și cu inima vibrând, câteva ore după ce am ieșit din sala mică a Palatului Național al Copiilor. Ați reușit să transmiteți emoție și să mă faceți să-mi doresc să vin cu mare drag și la alte spectacole. Vă mulțumesc, oameni frumoși!" (Oana Palaneț)"Am asistat la spectacolul Micul Prinț (în Constanța) și pot sa confirm ca este genul de experiență vibrantă, magnetică, ce te lasă cu un aftertaste pozitiv, un gust plăcut in cerul mintii." (George Cosmin Bors)"A fost o provocare pentru minte și suflet, mai ales suflet." (Despina Maria Donca)"Un spectacol luminos, care ne-a mângâiat sufletele, pus în scenă cu măiestrie de acești trei minunați actori, care au reușit sa transforme povestea Micului Prinț, într-una mai minunată decât este deja ! Vă mulțumim ! Ne-ați umplut inimile de bucurie și emoție!" (Valentina Barbu)"Am crezut că nu mai există nimic sfânt pe lume. Până când am văzut Micul Prinț by Red Nose Society..." (Tudor Anghelescu)"Un spectacol emotionant, pe care îl recomand din toata inima." (Oana Toma)"Superbi! Nu mi s-a întâmplat vreodată să zâmbesc pentru o perioadă atât de îndelungată ca la spectacolul acesta!" (Patricia Patras)Preț bilet 50 lei.