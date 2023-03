Experiența liceenilor de la "Carmen Sylva", întorși cu medalii de bronz de la cel mai mare târg de știință din Africa

Programul de nouă zile al I-FEST a constituit o experiență cât se poate de unică, educativă și distractivă, incluzând diverse activități și multe descoperiri noi, dar și excursii ce au revelat bogata cultură tunisiană.



Cele două proiecte cu care au participat elevii constănțeni la competiția din Tunisia sunt: „Control de la distanță prin inteligență artificială”, autori Cristian-Constantin Sarofin, Matei Lipan, Emilian-Marian Georgescu, coordonator prof. Laurențiu Bulgaru, și „Observarea meteorilor la «Carmen Sylva»”, autor Irina Teodora Joavina (clasa a IX-a), coordonator prof. Florin Șerbu.Programul de nouă zile al I-FEST a constituit o experiență cât se poate de unică, educativă și distractivă, incluzând diverse activități și multe descoperiri noi, dar și excursii ce au revelat bogata cultură tunisiană.







„Ne-am propus țeluri cam mari cu copii la început de drum”





Înainte de a merge în Tunisia, echipele din Eforie au participat la o selecție la Târgul de științe de la Suceava, ROSEF (Romanian Science and Engineering Fair - Concursul Național de Proiecte de Știință, Tehnologie și Inginerie pentru Elevi), afiliat la mai multe târguri similare din lume. Pe baza rezultatelor obținute acolo, elevii constănțeni au primit invitația de a participa la I-FEST, din Tunisia.





Din România au fost înscrise la competiția africană 13 lucrări, elevii constănțeni având două, iar celelalte provenind din Suceava, Bacău, Carei, Ploiești. Premiul cel mare I-FEST a fost obținut de o echipă din America, iar premiul II de o lucrare din România, a elevilor de la Ploiești.





După cum ne-a declarat prof. Laurențiu Bulgaru, cel care i-a însoțit pe cei patru elevi în Tunisia, la competițiile de genul acesta, pe intervale de punctaj se dau mai multe medalii de aur, de argint și de bronz, iar dintre cei care au primit medalii de aur primele punctaje primesc premiul I, II și III. „Concluzia mea a fost că ne-am propus țeluri cam mari cu copii la început de drum, pe care nu am reușit să le atingem în totalitate și de aceea ne-am întors cu medalii de bronz”, ne-a mărturisit prof. Bulgaru.



Mentori pentru generația tehnologiei avansate de mâine





Povestea „Școlii de sâmbătă” de la Eforie, unde cei doi profesori coordonatori fac muncă voluntară, timp de trei ore, a început acum 10 ani, când prof. Bulgaru era directorul liceului „Carmen Sylva”.











De la unul dintre proiectele implementate la vremea aceea, COMENIUS sau LEONARDO, prof. Șerbu s-a întors cu roboțeii de la LEGO. S-au achiziționat apoi două kituri de roboței și la momentul acela doi puști de clasa a VII-a au dezvoltat un proiect, cu care au participat la Suceava și s-au calificat la o competiție internațională.





„Cei doi pionieri de-atunci acum sunt absolvenți de facultăți, cu propriile afaceri. Sunt copii care își doresc, care își pun întrebări și vor să găsească răspunsuri, iar pentru ei considerăm că merită să mergem și sâmbăta la școală, să lucrăm cu ei. De la înființare, am participat, an de an, la ROSEF și nu cred că a fost an în care să nu fim premiați și să nu primim invitații de participare la competițiile din străinătate; evident, cu excepția perioadei de pandemie. Am ajuns acum ca în fiecare sâmbătă să avem în jur de 20 de elevi care vin și lucrează pe diverse platforme”, a declarat prof. Bulgaru.











În timp ce prof. Florin Șerbu ne-a relatat următoarea „ispravă”. „Anul acesta avem din nou o echipă de puști interesați și suntem selectați și noi, și cei de la Colegiul «Mircea», la CanSat, o competiție care oferă elevilor ocazia de a avea o prima experiență în ceea ce presupune o misiune spațială reală începând cu proiectarea și integrarea sistemelor, continuând apoi cu testarea, lansarea, analiza datelor, prezentarea rezultatelor etc”, a relatat prof. Șerbu, care, la fel ca și prof. Ion Băraru, în ciuda faptului că s-a pensionat, rămâne alături de copiii pasionați de tehnologia viitorului.





Este și cazul celor patru medalii de bronz obținute, la începutul săptămânii, de elevii celor două echipe care au reprezentat Liceul Teoretic "Carmen Sylva" Eforie la cel mai mare târg de științe din Africa - I-FEST. Festivalul Internațional al Științei și Tehnologiei Ingineriei din Tunisia este organizat de ATAST și Asociația Tunisiană pentru Viitorul Științei și Tehnologiei.