Deconcentratele constănţene, la ora bilanţului! Instituţiile statului nu sunt ocolite de probleme

La rândul său, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța, Marian Becheanu, a declarat că în 2022 au fost efectuate o serie de acțiuni de control, în diferite domenii de activitate. Cu această ocazie, el a precizat că, începând din 2019, județul Constanța are un număr constant de decese în urma accidentelor de muncă. Astfel, în 2021 s-au înregistrat 19 accidente mortale, iar în 2022, un număr de 17 accidente care s-au soldat cu decesul salariatului.



Cercetarea a zeci de accidente de muncă, nefinalizată



Din păcate, cercetarea a 67 de accidente nu a fost încă finalizată, unele datând din anii trecuți. Explicația: „Institutul de Medicină Legală «Mina Minovici» nu face față numărului mare de accidente de muncă din județul nostru”. Precizăm că cele mai multe probleme sunt întâlnite în domeniul construcțiilor și al reparațiilor navale, iar cei mai mulți lucrători accidentați au între 51 și 60 de ani. În domeniul Control Relații de Muncă, cei 37 de inspectori ai ITM Constanţa au aplicat sancțiuni în valoare de 4,1 milioane de lei, din care 1,5 milioane de lei pentru munca la negru. Becheanu a adăugat că au fost situaţii în care, uneori, inspectorii de muncă au apelat la Poliție sau Jandarmerie pentru a prinde în flagrant anumite persoane care lucrau fără forme legale de angajare.





Șeful AJOFM Constanța, Gheorghe Bușu, a declarat că în județul nostru s-a înregistrat în 2022 o medie a șomajului de 1,8%. „Ponderea cea mai mare a șomajului este înregistrată în rândul șomerilor cu vârsta de peste 45 de ani”, a adăugat acesta. Potrivit statisticilor, anul trecut au revenit pe piața muncii aproximativ 5.000 de persoane.





Directorul AJPIS Constanța, Laura Constandin, a precizat că în 2022 instituția a efectuat plăți către un număr de 179.000 beneficiari. De exemplu, numai în luna ianuarie a acestui an s-au plătit 75 milioane lei pentru toate beneficiile puse în plată. La acest moment se fac plăți pentru 126.000 copii și se primesc 2.800 ajutoare sociale. Din numărul total al dosarelor primite pe parcursul anului trecut, au fost respinse 394 dosare, care reprezintă un procent de 0,68% din numărul total al acestora. Printre motivele respingerilor se regăsesc următoarele situaţii: neîndeplinirea condiţiei de stagiu de cotizare de 12 luni/24 luni anterioare naşterii copilului; solicitarea suplimentului de suprapunere naşteri în timp ce persoana este beneficiară a stimulentului de inserţie; beneficiari activi și cu beneficii în alt judeţ, mame minore care doresc să fie reprezentant legal etc. Alte motive de respingere sunt: neconcordanţa veniturilor declarate în cererile înregistrate pentru alocație pentru susținerea familiei (ASF) și cele pentru ajutor socilal (VMG), declararea pe cerere a unui reprezentant legal diferit de cel real, excluderea din dosar a copiilor deveniţi majori sau din momentul în care aceştia se angajează etc.



Constanţa are, la acest moment, 165.188 de pensionari



Tot în 2022, a subliniat şeful AJPIS, personalul a depus eforturi pentru verificarea, introducerea, plata beneficiilor sociale şi indemnizaţiilor de sprijin pe perioada pandemiei de Covid-19, precum şi monitorizare şi control servicii sociale, prin efectuarea de ore suplimentare, prezenţă la serviciu în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi în sărbătorile legale, cu neefectuarea în totalitate a concediilor de odihnă aferente anului 2021 şi 2022. Astfel, beneficiarii de servicii oferite de AJPIS Constanţa nu au avut de suferit şi nu au existat, pe parcursul anului 2022, întârzieri la plata beneficiilor sociale. O altă problemă semnalată este cea legată de lipsa fondurilor necesare pentru cheltuielile de întreţinere a clădirii unde își desfăşoară activitatea AJPIS Constanța, necesare asigurării unui mediu de lucru sănătos (zugrăvit şi instalare centrală termică cu gaze naturale pentru întreaga clădire).





Prezentă la şedinţa de la Prefectură, Kristina Mutiș, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii, a declarat că, în anul 2022, numărul de beneficiari a ajuns la 165.188, mai mare comparativ cu anii trecuți, când erau în jur de 145.000. Aceasta a precizat că după încheierea programului zilnic de relații cu publicul se verifică și se înregistrează solicitările transmise de beneficiari pe e-mail sau prin poștă / curier, solicitări care se ridică la ordinul sutelor în fiecare zi: corespondență cu diverse instituții, adrese de înființare / ridicare poprire, petiții (7.448 înregistrate în 2022, deci o medie de peste 600 lunar). Din cei 165.188 beneficiari, 143.715 sunt pensionari cu pensii de asigurări sociale, 12.703 beneficiari numai de legi speciale, 5.710 beneficiari de pensie și indemnizație de legi speciale. Acestora li se adaugă 2.579 pensionari din sectorul agricol şi 481 dosare privind indemnizațiile de veterani și văduve de veterani.





Directorul executiv al Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Ionuț Francisc Paloşi, a precizat că pe parcursul anului trecut s-au înființat şapte asociații sportive, iar prin bazele sale sportive, instituţia a fost gazdă pentru pregătirea loturilor naționale de tenis de masă, gimnastică aerobică, fotbal-tenis, canotaj, natație. În plus, a organizat numeroase competiţii şi evenimente sportive. Din păcate, la nivelul DJST există un deficit de personal, datorat suspendării, începând cu data de 1 iulie 2022, până la 31 decembrie, a oricărui tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante, ca urmare a aplicării Ordonanţei de Urgenţă nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, respectiv 27 posturi vacante (zece funcții publice și 17 funcții contractuale) din totalul de 107 posturi aprobate, care îngreunează desfășurarea activității și suprasolicită personalul existent. „Ca urmare a celor menționate, au apărut următoarele modificări în cadrul structurii de personal: trei încetări ale contractelor individuale de muncă, şase încetări de raporturi de serviciu - funcții publice, cinci încetări ale contractelor individuale de muncă urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și trei suspendări ale raporturilor de serviciu - funcții publice”, a declarat şeful DJST.