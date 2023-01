ITM Constanţa a aplicat amenzi de aproape şapte milioane de lei. Care au fost cauzele

Anul trecut, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanța a desfășurat o serie de acțiuni de control și verificare a agenților economici care își desfășoară activitatea pe raza județului nostru. Unele verificări au fost realizate în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, Jandarmeria Constanța, Serviciul Imigrări, Direcția Antifraudă 2 Constanța etc. La final de 2022, inspectorii de muncă din cadrul Serviciul Control Relaţii de Muncă au verificat 3.640 agenţi economici, din care 679 au fost sancționați. Totodată, au fost aplicate 437 amenzi contravenționale, în valoare de peste cinci milioane de lei și 242 de avertismente. În acelaşi timp, a subliniat şeful ITM, Marian Becheanu, au fost depistate 136 persoane care lucrau fără forme legale la 51 angajatori, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 1,5 milioane de lei.Referitor la activitatea de control privind securitatea şi sănătatea în muncă, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022, inspectorii de muncă au efectuat 2.052 controale, în urma cărora s-au constatat 944 de neconformități, motiv pentru care s-au dispus 944 măsuri de remediere. De asemenea, s-au aplicat 944 sancțiuni contravenționale, din care 568 avertismente şi 376 amenzi contravenționale în valoare totală de 1, 5 milioane de lei. Tot în cursul anului 2022, în cadrul campaniei naționale de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, s-au efectuat 98 controale, care s-au efectuat la importatori, distribuitori şi comercianți, pentru un număr de 246 de produse reglementate de directivele din domeniul de competență al Inspecției Muncii. În ceea ce priveşte reclamaţiile, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate și soluționate 1.155 sesizări ale cetățenilor. Acestea au făcut referire la concedierile abuzive, neplata drepturilor salariale, neplata orelor suplimentare, nerespectarea timpului de lucru şi de odihnă, neacordarea concediilor, refuzul angajatorului de-a îndeplini măsurile dispuse în urma controlului. În plus, au existat situaţii în care inspectorii de muncă s-au lovit de refuzul angajatorului de a elibera documentele solicitate etc.