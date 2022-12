Cea mai mare pensie din Constanța este de 29.066 lei. La polul opus, zeci de mii de bătrâni au venituri derizorii

La polul opus se află săracii Constanţei, care reuşesc cu mare greutate să supravieţuiască de la o lună la alta. „Nu ne ajungeau banii nici înainte, dar anul acesta totul a devenit o misiune imposibilă pentru noi. Toate costă, şi nu puţin. Mâncarea este foarte scumpă, de facturi nu mai zic, ne-au cocoşat, efectiv”, ne-a mărturisit Ileana V., o femeie în vârstă de 73 de ani.



Pentru că prețurile au explodat în ultima vreme, iar viaţa este grea, tot mai mulți constănțeni doresc recalcularea pensiilor, pentru realizarea unui raport în favoarea lor, între câștigul salarial și pensia obținută. În prezent, în judeţul nostru se află în lucru pentru evaluare în vederea recalculării mii de dosare.











Oamenii spun că, în timp ce unii cetăţeni sunt privilegiaţi şi încasează sume colosale, ei se zbat în sărăcie, cu nişte pensii derizorii. Problema este cu atât mai gravă cu cât iarna şi-a intrat în drepturi, iar mulți localnici nu știu cum vor trece peste sezonul rece. Facturile, mâncarea şi medicamentele depăşesc cu mult veniturile lor lunare şi încearcă să găsească tot felul de soluţii pentru a face faţă situaţiei. „Anul trecut, am mai avut nişte lemne şi ne-am descurcat cumva, până la urmă. Am încins puţin sobele, dar acum nu ştim ce vom face, pentru că nici rezerve nu mai sunt şi nici bani. Cât a fost mai cald pe afară, am mai adunat de prin împrejurimi vreascuri, crengi rupte din copaci. Le vom băga şi pe astea în foc şi mai departe vom vedea ce vom mai face”, ne-a declarat Viorel M., în vârstă de 71 de ani. Din nefericire, situaţia nu este singulară, mulţi locuitori ai Constanţei zbătându-se pentru a-şi asigura supravieţuirea…

Cele mai mari pensii de asigurări sociale care sunt încasate, în prezent, de către constănţeni reprezintă visul multor bătrâni, care, din păcate, abia dacă au cu ce să-şi cumpere zilnic de-ale gurii. De exemplu, trei persoane primesc lunar de la stat pensii în valoare de 23.630 lei, 26.630 lei şi 29.066 lei. Aşadar, pentru aceşti oameni totul este posibil, pentru că asemenea venituri le asigură absolut tot ce poftesc, ei nemaifiind nevoiţi să ducă grija zilei de mâine.