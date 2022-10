Sărmanii țării! Cu pensii modice, dar fără tichete "Sprijin pentru România"

Contactaţi în legătură cu acest caz, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Constanţa ne-au declarat următoarele: „Doamna Irina F. are venituri la ANAF, care, împreună cu pensia, depăşesc plafonul de 1.500 de lei, iar de la ANAF se iau în calcul veniturile din 2021, pentru că anul fiscal 2022 nu este încă finalizat”. Aşadar, pentru că femeia a înregistrat anul trecut venituri mai mari, nu se încadrează acum în cuantumul de 1.500 de lei impus de lege.





Şi Angela M. se află în aceeaşi situaţie. Septuagenara ne-a spus că nu are alte venituri decât pensia de 1.300 de la stat. „Pentru mine, aceste tichete sunt foarte importante, pentru că, avându-le, aş reuşi să îmi cumpăr mâncarea pe două săptămâni. Sunt văduvă de mai bine de zece ani şi orice ban în plus mă ajută enorm. Nu înţeleg: de ce spune Casa de Pensii că nu mă încadrez şi nu pot primi cardul respectiv?”, a adăugat ea.





Totuşi, legea arată negru pe alb că cei care au venituri ce depăşesc această sumă nu pot beneficia de ceste drepturi. De asemenea, chiar dacă la un moment dat pot primi sumele menţionate, orice beneficiar poate rămâne fără aceste vouchere dacă le-au primit într-o perioadă în care venitul se încadra în pragul stabilit, iar în următoarea lună, venitul le-a crescut și nu se mai încadrează. În acest sens, ei vor pierde cardul din programul „Sprijin pentru România”.





Reamintim că, la nivel naţional, peste 2,5 milioane de români, aflați în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie, vor primi aceste ajutoare în valoare de 250 lei la interval de două luni, până la finalul anului.





Ca urmare, dacă vă numărați printre persoanele eligibile, așa cum sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), cardul va fi livrat către dumneavoastră de către angajații Poștei Române, fără să fie nevoie să demarați dumneavoastră vreo procedură în acest sens. De precizat că beneficiarii direcţi sunt pensionarii ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, precum şi persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu aceeaşi sumă. Pe lista beneficiarilor se mai regăsesc şi familiile cu cel puțin doi copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, dar şi familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei. de asemenea, vor mai beneficia de aceste drepturi familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social, la fel ca şi persoanele fără adăpost.





Din păcate, chiar dacă au pensii modice, un număr de 8.713 seniori ai Constanţei, din cei 60.370 de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei, nu pot beneficia de aceste drepturi. Potrivit reprezentanţilor Casei Judeţene de Pensii (CJP), doar 51.657 sunt beneficiari ai acestui drept, restul fiind declaraţi incompatibili de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). De exemplu, Irina F. din Constanţa ne-a mărturisit că nu încasează mai mult de 1.500 de lei pensie lunar și se încadrează în condițiile stipulate de lege, dar, totuși, i-a fost refuzat dosarul. Femeia ne-a declarat că, pensionară fiind, începând cu luna februarie 2022, s-a interesat de aceste tichete, şi-a depus dosarul la Pensii, în speranţa că va primi un răspuns pozitiv şi va intra în posesia acestui ajutor de la stat. Din păcate, nu mare i-a fost surpriza când a primit răspuns de la Casa de Pensii că, în urma informaţiilor transmise instituţiei, în vederea voucherelor sociale, figurează cu venituri declarate la ANAF, astfel încât se depăşeşte plafonul de 1.500 de lei stabilit de legiuitor. Totuşi, femeia susţine că ea se încadrează în litera legii. „Concret, cine şi cât a calculat venitul meu lunar? Eu am studiat condițiile menționate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și mă încadrez. Menționez că am primit de la ANAF un document și nu mi s-a comunicat că aș figura la ei și cu alte venituri. Ce trebuie să mai fac pentru a beneficia de aceste drepturi?”, ne-a declarat, supărată, femeia.