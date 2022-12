"Surprize" pentru bunici! Bani tăiaţi urmaşilor persecutaţilor şi indemnizaţii sociale mărite cu doar 125 lei

Cei încadraţi în gradul II de invaliditate primesc de la stat suma de 1.300 de lei lunar, iar cei încadraţi în gradul III de invaliditate, 1.170 de lei.





În ceea ce-i priveşte pe veteraniii de război, care-or mai fi în viaţă, ei vor primi lunar suma de 780 de lei, la fel ca şi văduvele lor, dar numai dacă nu s-au recăsătorit.





Referitor la ajutorul financiar care se acordă în anul 2023 pensionarilor cu venituri mai mici de 3.000 de lei, conform legii, acesta se plătește pensionarilor care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu această sumă.





Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele: veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023; veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023; veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții; indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr. 341/2004 soţului supravieţuitor, copilului și părintelui eroului martir; soţului supravieţuitor, copiilor şi părinţilor celui decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.







Ajutorul financiar se acordă diferențiat, astfel: 1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și 2.000 lei; 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și 3.000 lei. Precizăm că ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023.





Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Județene de Pensii (CJP) Constanța, Kristina Mutiș, conform prevederilor OUG nr. 168/2022, o altă noutate se referă la valoarea punctului de pensie, care creşte de la 1.586 lei la 1.785 lei, iar indicele de corecţie utilizat la determinarea cuantumului de pensie este de 1,41. De asemenea, indemnizaţia socială pentru pensionari creşte de la 1.000 de lei la 1.125 lei, acest lucru însemnând că bătrânii vor primi cu 125 de lei mai mult. Totodată, indemnizaţia pentru însoţitor, în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, creşte, şi ea, cu 159 lei, de la 1.269 lei la 1.428 lei.





La final de decembrie, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) aduce în atenția seniorilor o serie de precizări referitoare la aplicarea dispozițiilor OUG 168/2022. Informațiile pe care mii de persoane de vârsta a treia le așteptau cu sufletul la gură sunt legate de indemnizațiile acordate copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice, care au drepturile deja stabilite prin hotărâri emise în cursul anului 2021, respectiv în anul 2022. Din păcate, pentru ei, banii mult așteptați nu vor veni nici în 2023, plățile urmând a se face abia începând cu data de 1 ianuarie 2024. Reamintim că, până la acest moment, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Constanţa a înregistrat un număr de 27.000 de astfel de cereri de la urmaşii persecutaţilor etnic, din care peste 3.700 numai anul acesta. Așadar, toți acești oameni, care au asaltat sediul CJP luni la rând pentru a-și depune dosarele, își vor duce traiul, mai departe, tot fără acești bani. Asta, desigur, dacă mai rezistă încă un an, având în vedere faptul că toți au trecut de mult timp de prima tinerețe și, pe deasupra, au și diferite probleme de sănătate. Ce spun oamenii despre aceste decizii? Sunt cătrăniți, dar mai ales dezamăgiți. „Pentru cei cu pensii mici, un an în plus, de aşteptat, înseamnă foarte mult. Anul trecut, pe vremea aceasta, ne-au spus că îi vom primi începând cu luna ianuarie 2023, acum, că în 2024. Ce se va întâmpla anul viitor? Ne amână, din nou?”, ne-a declarat Manuel G.Aşadar, problema persecutaţilor s-a lămurit: nimeni nu primeşte niciun ban. Există, totuşi, acum, la finalul lui decembrie, şi o veste bună, în sensul că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie, după cum urmează: invalizilor de război, 1.950 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate.