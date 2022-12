APEL UMANITAR. Donați sânge, Alexandra GHEȚEA are nevoie URGENT de ajutorul tuturor!

Colega noastră, Alexandra Ghețea, corespondent Antena 3 CNN în Constanța, are nevoie urgent de sânge. Foarte mulți dintre dumneavoastră i-ați apreciat în ultimii ani frumoasele reportaje, ați admirat-o pentru profesionalismul de care a dat dovadă în demersurile sale jurnalistice și știți că este un om minunat, care a ajutat mereu mulți oameni. De data aceasta, ea are nevoie de ajutorul vostru, al tuturor.Constănțenii apți de donare de sânge sunt așteptați la Centrul Regional de Transfuzii de Sânge. Ea are grupa A2 rh pozitiv, dar puteți dona indiferent de grupa de sânge pe care o aveți. Rugămintea este să specificați că sângele este pentru Alexandra Ghețea, internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.