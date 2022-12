Copiii talentați din centrele de plasament. "Părinţii, care locuiesc la Lumina, nu aveau condiţii să ne crească"

Chiar dacă nu mai cresc în sânul propriilor familii, ci în cadrul unor centre de plasament, mulţi copii sunt de-a dreptul minunaţi şi extrem de talentaţi și, deseori, din mânuţele lor ies adevărate opere de artă. De exemplu, numai luna aceasta, ei au confecţionat o mulţime de decoraţiuni de sărbători, care sunt expuse în cadrul târgului de Crăciun, de la Vivo. Un astfel de copil remarcabil este şi Sibel A., o adolescentă de 15 ani, care le dovedește tuturor că oricine își poate depăși condiția socială dacă muncește și dacă vrea. La vârsta ei, dă dovadă de un mare talent, știe deja ce vrea de la viață și este hotărâtă să-și urmeze visul, acela de a deveni un artist plastic renumit.





În prezent, ea este elevă în clasa a VIII-a la Şcoala nr. 10 „Mihail Koiciu“ din Constanța şi este pasionată, în afară de desen, şi de coafură, exersând mereu pe colegele din cameră. Pe viitor, ea vrea să se axeze pe desen şi să studieze, mai departe, la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”. „Am început să desenez de la vârsta de şapte ani, când am venit în plasament. Mi s-a spus că sunt pricepută şi, încurajată de profesori, am început să exersez tot mai mult. Mai am o soră de 18 ani, aici, în centru, doi fraţi în vârstă de 11 şi 14 ani. De asemenea, mai am un frăţior aflat în grija unui asistent maternal. Cum am ajuns la centru? Am fost luată de reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului, când aveam şapte ani, pentru că părinţii, care locuiesc la Lumina, nu aveau condiţii să ne crească. Între timp, am auzit că mai avem şi alţi fraţi. Suntem 11, în total. M-am acomodat foarte bine la centru, la fel şi la şcoală. Mă gândesc că poate, mai târziu, voi putea merge la Design vestimentar. Voi vedea”, ne-a mărturisit mica artistă. Ca Sibel, în toate centrele de plasament există mulți copii pricepuți, harnici, cu dragoste de carte, cărora viața le va oferi, cu siguranță, noi perspective, dacă muncesc și perseverează.





Unii provin din familii cu posibilităţi financiare modeste sau din medii nepotrivite creşterii unui copil, cu părinţi nepăsători, care nu le-au putut asigura condițiile necesare creșterii și dezvoltării lor armonioase. Chiar şi aşa, sunt micuţi care au rezultate foarte bune la şcoală şi au depăşit perioadele grele din viaţa lor, presărate cu neajunsuri, poate foame, în unele cazuri, și multă suferință, toate acestea în loc de joacă, mângâieri, vorbe de alint, încurajări și aprecieri. Este adevărat că toate acestea afectează un copil, dar important este că ei nu se lase doborâți de nimic şi își doresc să ajungă oameni cu carte, învățați și înțelepți.