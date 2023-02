Bătaie de joc la adresa celor mici! Alocaţiile copiilor, mărite cu doar 13 lei

„13 lei în plus? Cu acești bani îi mai cumpăr două napolitane și niște bomboane. Nu îi poți asigura unui copil nici măcar un sfert din ce are el nevoie, iar dacă este și școlar, nevoile cresc. Din păcate, nu la fel se întâmplă și cu alocațiile lor”, și-a manifestat indignarea Mioara T., mămica unei fetiţe de nouă ani.





Potrivit Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Constanţa, la finele lunii decembrie 2022, un număr de 127.191 copii încasau alocaţii de la stat. Menţionăm că, potrivit legii, valoarea alocațiilor de stat pentru copii se indexează anual, automat, cu valoarea anuală a inflației. Că se măreşte este un lucru bun, doar că sumele sunt prea mici, vorbind mereu doar de câţiva leuţi amărâţi.





Pentru cei care nu ştiu, alocația pentru copii în România se acordă lunar, în baza cererii unuia dintre părinți, și se achită până la împlinirea vârstei de 18 ani. Copiii născuți în Republica Moldova, ai căror părinți dețin cetățenia română, pot primi, şi ei, alocația de stat. Părinții trebuie să depună doar un dosar la primărie și, obligatoriu, să aibă domiciliul în ţara noastră. O condiție obligatorie pentru a depune dosarul este ca părintele care solicită plata alocației să dețină buletin de identitate românesc și să fie transcris certificatul de naștere al copilului.





Pe lângă cei 127.191 de copii care încasează alocaţii de stat, în evidenţa AJPIS Constanţa, există 5.350 de părinţi cărora le este virată lunar, indemnizaţia de creştere a copilului. De precizat că ei primesc între 1.314 lei şi maximum 8.500 de lei.





La un simplu calcul reiese că, în cazul copiilor cu vârsta până în doi ani, este vorba despre o creștere cu 31 de lei a alocațiilor, în timp ce ceilalţi vor primi 13 lei în plus. „O bătaie de joc”, ne-au declarat mai mulţi părinţi, indignaţi că, în anul 2023, banii care le sunt viraţi lunar de la stat sunt atât de puţini. „Cu această sumă nu poţi face mai nimic. Dacă îi cumperi celui mic o bluziţă şi un pantalon, s-au terminat. Nu mai zic de mâncare, încălţăminte şi tot ce mai are nevoie şi care nu se poate încadra sub nicio formă în cei 256 de lei”, ne-a mărturisit Ioana P., mama unui băieţel în vârstă de cinci ani.