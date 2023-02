Panică în rândul celor care au închiriat apartamente refugiaților! "Ne sună că nu mai au bani de mâncare"

Din nefericire, statul nu a mai acordat pe lunile decembrie 2022 și ianuarie 2023 sprijinul financiar, iar proprietarii care au în chirie refugiați ucraineni au intrat în panică. Pe de o parte pentru că sunt sunați de chiriașii care se plâng că nu mai au bani de mâncare, iar pe de altă parte din cauza facturilor uriașe adunate la plata utilităților.



„Am primit facturi pe roșu și somații în luna februarie”





Am primit la redacție semnale din partea proprietarilor de apartamente din zona Mamaia care au sunat atât la ISU, cât și la Primăria Constanța pentru a afla când li se acordă sprijinul financiar și nimeni nu a știut să-i lămurească. „Noi i-am primit pe baza acestui program, sperând că statul român se va achita de datorii la termen. Hai, am înțeles o întârziere de o lună, în decembrie, final de an. Dar, totuși, au trecut două luni și nimeni nu ne dă măcar un termen aproximativ. Ucrainenii mă sună că nu mai au bani de mâncare, iar eu am primit facturi pe roșu, cu semn de exclamare și somații în luna februarie la gaze, lumină, întreținere, Digi. Ar trebui să se dea o circulară, să ne anunțe eventual că se fac verificări, pentru a se termina cu zvonistica asta că statul nu mai are bani, că și-a acoperit nu știu ce găuri la buget”, ne-a transmis un constănțean care are în chirie trei refugiați, pentru care a primit lunar, din septembrie 2022, câte 6.000 lei lunar. Din această sumă, 1.800 de lei revin celor trei pentru hrană, iar din restul de 4.200 lei proprietarul achită utilitățile, care se duc către 1.000 de lei.





Pe de altă parte, la sediul World Vision - filiala Constanța vin zilnic 200 de refugiați pentru activități sociale, cărora li se alătură alte 600 de persoane pentru a ridica alimentele puse la dispoziție în centrul de donații finanțat de Disasters Emergency Committee (DEC) și Departamentul Afacerilor Externe al Guvernului australian. „Noi avem mâncare pentru 10.000 de persoane, dar de fapt cam 18.000 ar avea nevoie”, ne-a declarat Răzvan Nicola, reprezentantul World Vision în Constanța.



Ce au răspuns autoritățile locale?





Contactați, reprezentanții Primăriei Constanța au transmis că, în urma solicitării adresate Comitetului Local pentru Situații de Urgență, li s-a răspuns că „termenele de plată din luna ianuarie se vor decala până la momentul aprobării bugetului și efectuarea deschiderilor de credite bugetare corespunzătoare. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a întreprins demersuri către ordonatorul principal de credite pentru solicitarea alocării bugetului de cheltuieli din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului”.





Într-o recentă intervenție televizată, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a declarat că nu poate preciza un interval anume când se vor putea plăti aceste restanțe. „În acest moment toate situațiile sunt întocmite, se așteaptă alocarea sumelor necesare”, a transmis Silviu Coșa.



Expunerea de motive există, când se aprobă hotărârea de Guvern?





Pe rețelele sociale circulă deja zvonul că în ședința de Guvern de astăzi, 22 februarie, sau joi, 23 februarie, va fi pusă în discuție suplimentarea sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru un număr de 75.300 de cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, precum și beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022, găzduiți și hrăniți în luna decembrie 2022, rezultând suma de 158,1 mil. lei, cu scadență în luna ianuarie 2023 (25.01.2023), dar și pentru un număr de 74.000 de cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, precum și beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022, găzduiți și hrăniți în luna ianuarie 2023, rezultând suma de 155,4 mil. lei, cu scadență în luna februarie 2023 (22.02.2023).





„Suma menționată este solicitată la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de către unitățile subordonate, urmare situațiilor primite de la autorităţile administraţiei publice locale și a facturilor emise de către operatorii economici publici sau privați, asociații și fundații”, se arată în expunerea de motive semnată de Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne, și avizată de Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.





După cum se știe, prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022, a fost stabilit mecanismul de decontare din bugetul Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice. S-a luat în calcul acordarea unui sprijin financiar de 20 lei/persoană găzduită/zi, pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării hranei, și a unui sprijin financiar de 50 lei/persoană găzduită/zi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării cazării.