Va fi reabilitată Moscheea "Carol I"? "Lăcașul de cult este într-o stare avansată de degradare"

„Cu sprijinul Primăriei Constanța, încercăm să reabilităm moscheea Carol. Sperăm ca prin fonduri europene sau prin PNRR sau alte surse de finanțare să salvăm moscheea, care este un simbol al municipiului, alături de clădirea Cazinoului, catedrala, sinagoga. Toate acestea sunt edificii reprezentative ale Constanței, locuri de atracție pentru turiști și nu numai. Am avut anul trecut o discuție cu reprezentanții municipalității. Dorința mea este să reabilităm moscheea cât mai repede, pentru că acest lăcaș de cult este într-o stare avansată de degradare. Din când în când, clădirea a mai suportat mici intervenții, dar acestea nu sunt suficiente. Momentan, ea nu reprezintă un pericol pentru populație, dar clădirea este crăpată și tocmai de aceea trebuie să se facă un studiu foarte bine documentat, după care să se înceapă reabilitarea. Altfel, ceea ce facem noi, când mai cade o învelitoare, o țiglă, nu sunt lucrări care să ne asigure că moscheea este renovată. De aceea, am solicitat o reabilitare capitală a acestui edificiu. De-a lungul timpului, am făcut demersuri pentru aceste lucrări și la Ministerul Culturii, dar nu ni s-a răspuns și nu am mai insistat”, a declarat muftiul Iusuf Murat, pentru „Cuget Liber”.



XXX



Acest lăcaş musulman de cult cu armonie volumetrică impresionantă, construit între anii 1910 - 1913 de statul român, „îşi înalţă spre cer mândrul ei minaret”, păstrându-și și în ziua de azi impactul asupra celor care îi trec pragul și măreția de odinioară. Inițial, moscheea, care purta numele răposatului sultan Mahmud, a fost zidită în principalul cartier al oraşului Constanţa, în anul 1823, de către decedatul ctitor Hafuz Hussein Paşa. Aspectul moscheei din Constanţa, fotografiată în diferite etape chiar de proiectant, este dominat de cupola impresionantă, specifică arhitecturii orientale, a cărei greutate se descarcă prin triunghiuri sferice în interior şi contraforţi în exterior şi de minaretul zvelt (turnul moscheei). Antrepriza construcţiei, deţinută de inginerul Ion Niculcea, a adoptat soluţii tehnice îndrăzneţe, astfel încât aceasta este prima construcţie de beton armat şi cărămidă din ţară. Minaretul, construit în stil maur, are înălţimea de 47 metri, iar scara interioară numără 140 de trepte, până la locaşul muezinului, de unde, pe vremuri, se anunţa ora de rugăciune. Ea are o frumoasă pictură murală interioară, dar care acum este estompată. Chiar și așa, moscheea stă mărturie peste veacuri, demonstrând prezenţa şi chiar existenţa administraţiei otomane într-o anumită perioadă istorică, în această regiune.





Marea Moschee, cum i se mai spune, sau Moscheea „Carol” din piaţa „Ovidiu”, este un lăcaş de cult musulman, monument de arhitectură de mare importanţă pentru judeţul nostru. Din păcate, timpul şi-a pus amprenta, din plin, asupra acestui superb edificiu. La ora actuală, moscheea are probleme serioase. Pereţii sunt crăpați, scorojiţi, cu infiltrații, iar mărețele ziduri de odinioară au fost, şi ele, afectate, pornind de la subsol şi până sus, sus, în turn. Cu toate acestea, reprezentanții Muftiatului Cultului Musulman din România nădăjduiesc că acestui monument îi va fi redată strălucirea de acum un secol.