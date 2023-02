Arhiepiscopia Tomisului contestă amenda de 3.000 lei dată de Primăria Constanța

La finalul anului trecut, Primăria Constanța a amendat Arhiepiscopia Tomisului cu suma de 3.000 lei, pentru neprezentarea documentelor în baza cărora desfășoară lucrări la acoperișul distrus de incendiu.Reamintim că în seara de 15 octombrie 2022, în jurul orei 22.00 peste 70 de pompieri de la ISU Dobrogea au fost mobilizați la clădirea Arhiepiscopiei Tomisului din Constanța acolo unde izbucnise un puternic incendiu.În urmă cu puțin timp, Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei a transmis următorul mesaj:„Arhiepiscopia Tomisului va contesta amenda dată de Primăria Constanța, pentru că o considerăm ilegală din următorul motiv: Legea 50 obligă pe proprietarul unei clădiri de patrimoniu să ia măsuri de urgență pentru securizarea clădirii în situația unor amenințări. Suntem în condiții de iarnă, prin urmare, neavând acoperiș clădirea este în pericol să se degradeze foarte mult.De aceea, noi am depus ,încă din 24 decembrie, pentru autorizarea unui acoperiș provizoriu atât la Primărie, cât și la Ministerul Culturii, la Direcția Județeană de Cultură documentația necesară pentru a fi avizată. Direcția Județeană de Cultură deja ne-a dat un aviz favorabil .Legea 50 spune că în situații de urgență se poate emite autorizație de construcție în 3 zile. Primăria Constanța, deși a primit documentația pe 24 au înregistrat-o de abia pe 27 decembrie, iar la data la care vorbim încă nu ne-au dat autorizație pentru acoperișul temporar. Prin urmare, noi ne aflăm sub obligația legii de a proteja clădirea in situații de intemperii, pe de altă parte, Primăria trebuia, dacă voia, să ne autorizeze în trei zile, ceea ce nu a făcut. De aceea, considerăm această amendă ilegală și o vom contesta” , a transmis reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului.