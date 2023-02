Cupa Davis. Echipa României a învins formaţia Thailandei

Sâmbătă la Nonthaburi, în primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, echipa României a învins formaţia Thailandei cu scorul de 3-2, graţie victoriei reuşite de Filip Cristian Jianu în faţa lui Yuttana Charoenphon, cu 6-0, 6-2.Sâmbătă, în meciul de dublu, perechea Marius Copil/Victor Vlad Cornea a fost învinsă de cuplul Pruchya Isaro (455 ATP la dublu)/Thantub Suksumrarn (556 ATP la dublu), cu 4-6, 6-2, 6-4.Marius Copil (393 ATP la simplu şi 511 ATP la dublu), aflat la a 23-a întâlnire de Cupa Davis pentru România, şi debutantul Victor Vlad Cornea (1.204 ATP la simplu, 107 ATP la dublu), s-au înclinat după două ore şi 13 minute de joc.În primul meci de simplu de sâmbătă, Nicholas David Ionel a câştigat după o oră şi 18 minute în faţa primei rachete a echipei gazdă, Kasidit Samrej, cu 6-4, 6-1.De remarcat că toate cele patru meciuri de simplu au fost premiere.Din echipa al cărei căpitan nejucător este Paradorn Srichapan a mai făcut parte şi Palaphoom Kovapitukted (729 ATP la simplu, 955 ATP la dublu).În lotul României, care îl are drept căpitan nejucător pe Gabriel Trifu, a figurat şi Cezar Creţu (418 ATP la simplu, 415 ATP la dublu).Partidele au fost găzduite de The Lawn Tennis Association of Thailand, o arenă cu o capacitate de 1.500 de locuri. Aceasta este prima confruntare dintre România şi Thailanda.România va juca în luna septembrie 2023 în Grupa Mondială I.