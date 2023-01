Programul beach-barurilor, motiv de supărări. "Vrem turism ca în afară, nu cu două legături de stuf, scânduri refolosite și prețuri umflate!"

Agenții economici au argumentat, într-o primă dezbatere publică organizată pe această temă, prin faptul că măsura impusă de autoritățile locale este ilegală și afectează dezvoltarea economică, inclusiv a orașului, căci nu este benefic ca aceste unități să fie închise la ora 22.00 în timpul verii, când orașul și plajele sunt luate cu asalt de turiști.











De partea cealaltă, însă, cetățenii au însă o altă părere, după cum ne-a semnalat constănțeanul Dorin Grigore, punctând faptul că, de exemplu, funcționarea beach-barurilor în timpul nopții duce la disconfort fonic. „Noi, locuitorii cartierelor din vecinătatea plajelor, nu avem un concediu de câteva luni în timpul verilor. Avem servicii, avem copii mici, avem responsabilități și o viață care trebuie să-și urmeze cursul, indiferent că este vară sau iarnă, că sunt turiști sau nu, și nu este nici legal, nici moral să fim afectați, într-un mod grosolan, de unii care vor să facă bani de pe urma turiștilor”, a transmis constănțeanul.



„Am chemat și Poliția într-o noapte, dar degeaba”





Opinia cititorului „Cuget Liber” este împărtășită și de alți constănțeni din cartierele învecinate plajelor, după cum am constatat în urma unui demers jurnalistic realizat zilele trecute.











Este iarnă, plajele sunt goale și tăcute. Doar câțiva constănțeni temerari se încumetă să se apropie de malul mării, pentru a se bucura de liniștea ei și de aerosoli. Printre aceștia, l-am întâlnit și pe Nicolae Iacob, care locuiește în dreptul plajei Trei Papuci. Acesta ne-a mărturisit că, într-adevăr, în timpul verii a fost nevoit să solicite inclusiv prezența polițiștilor, din cauza muzicii date la refuz. „Într-una dintre nopți am solicitat Poliția, pentru că nu se putea sta în casă din cauza muzicii date la refuz. Dar nici aceasta nu este o soluție, nici măcar de moment, după cum am constatat. Au venit, m-au pus să deschid și să închid geamul, mi-au zis că trebuie făcute măsurători, că ei nu au dotările necesare. Mai mult am pierdut timpul, căci, de rezolvat, nu s-a rezolvat nimic”, a rememorat constănțeanul. Drept pentru care și acesta consideră că se impune fie limitarea programului, fie obligativitatea realizării unor investiții considerabile, care să reducă disconfortul fonic. „Ar trebui văzut cum se procedează în alte țări, în alte orașe turistice și să aplicăm și la noi soluțiile găsite de ei, astfel încât noi, cetățenii, să nu avem de suferit”, ne-a spus și Oana B., o altă constănțeancă.













„Trebuie impuse o anume decență și norme tehnice”







De altfel, aceasta este și opinia cititorilor care au transmis mesaje redacției, după publicarea primului articol. „Problema se poate rezolva ușor, boxele trebuie orientate spre mare și ar trebui montate pe niște cadre, cu pereți laterali din trei părți, o copertină verticală, astfel încât să se «dirijeze» sunetele către mare. Se reduce zgomotul cu peste 50%. În plus, dacă incinta va fi capitonată antifonic, cu cofraje de ouă, treaba este rezolvată. Nu muzica dată la maxim trebuie să atragă clienții, ci servirea, curățenia, o toaletă curată și prețurile rezonabile”, este unul dintre mesajele transmise de un cititor. La rândul său, un altul a semnalat: „Primăria trebuie să impună norme de funcționare și tehnice pentru aparatura electronică. Nu poți închide unitatea la ora 22.00, atunci începe distracția, dar poți impune o anume decență. La greci, ca peste tot pe afară, distracția începe la ora 22.00 și se închide tot, la ora 2.00. Excepție fac cluburile cu program de noapte, dar acelea plătesc taxe enorme și sunt izolate fonic corespunzător. Vrem turism ca în afară, dar la noi, se fac beach-baruri din două legături de stuf și zece scânduri recuperate”.











După cum precizam și într-o ediție anterioară, Primăria Constanța urmează să organizeze o nouă dezbatere publică pe tema modificărilor pe care intenționează să le introducă în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiu, a cărei dată de desfășurare nu a fost anunțată încă.





Primăria Constanța pregătește un nou Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiu și, după cum prezentam într-o ediție precedentă, prevederea privind impunerea unui program limitat de funcționare pentru unitățile de alimentație publică de tip „bar de zi”, de pe plajă, din stațiunea Mamaia și din zona cu potențial turistic Peninsulă, a stârnit nemulțumirea agenților economici. Proiectul stipulează că pentru „unităţile de alimentaţie publică tip «bar de zi» situate pe sectoarele de plajă din staţiunea Mamaia și Constanța, orarul de funcționare se va încadra în următorul interval: stațiunea Mamaia: luni – duminică: 07:00 – 24:00; Constanța: duminică – joi: 07:00 – 22:00, vineri – sâmbătă: 07:00 – 24:00”.