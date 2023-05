Dimitrie Cantemir sărbătorit la 350 de ani de la naștere cu un amplu proiect, „Restitutio Cantemir”

„Restitutio Cantemir” este cel mai nou proiect dedicat împlinirii a 350 de ani de la naşterea omului de cultură şi principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673 - 1723). Manifestările vor debuta sâmbătă, la Cracovia, printr-un concert al Ansamblului Cameral de Muzică Veche „Anton Pann” şi muzicienii invitaţi din SUA, Canada, Turcia şi Liban.







„Graţie acestui proiect, publicul din străinătate şi din România va avea ocazia de a descoperi, sau a redescoperi, într-o manieră inovativă, atractivă şi instructivă, multiplele faţete ale personalităţii enciclopedice ale lui Dimitrie Cantemir, în acest An Cultural Dimitrie Cantemir, pe care lumea culturală românească îl sărbătoreşte pe parcursul anului 2023”, a afirmat vineri Ioana Drăgan, director general Direcţia Generală „Reprezentanţe în Străinătate şi Comunităţi Istorice” din cadrul Institutului Cultural Român.

Următoarele concerte din cadrul turneului Ansamblului „Anton Pann” vor avea loc la Berlin (17 mai - The Concert Hall of the Berlin State Library), Bruxelles (22 mai - BOZAR), Paris (24 mai - Sala Bizantină a Palatului Behague) şi Iaşi (26 mai - Sala Unirii), informează Agerpres.







În cadrul concertelor vor fi interpretate şapte compoziţii muzicale despre care se cunoaşte cu certitudine că au fost create de Dimitrie Cantemir. Compoziţiile sunt preluate din lucrarea sa „Cartea Ştiinţei Muzicii după forma literelor” şi sunt contextualizate sonor cu ajutorul muzicienilor-cercetători din Ansamblul "Anton Pann" şi muzicienii invitaţi din SUA, Canada, Turcia şi Liban, unicitatea spectacolului va fi dată de utilizare instrumentelor şi a interpretării specifice perioadei alături de imaginea lui Dimitrie Cantemir.







Proiectul „Restitutio Cantemir” va continua până la finalul acestui an, urmând ca în perioada septembrie - noiembrie să fie organizată şi cea de a doua etapă a manifestărilor culturale. Aceasta va include trei concerte internaţionale alături de expoziţia foto-documentară Istanbul şi Ankara (septembrie - octombrie) şi Chişinău (octombrie - noiembrie), alte 10 concerte naţionale, însoţite de expoziţia foto-documentară, urmând să aibă loc, în luna octombrie, la Constanţa, Drobeta Turnu Severin, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Alba-Iulia, Galaţi, Craiova şi Bucureşti.







Totodată, în cadrul proiectului va fi realizat şi filmul documentar „Restitutio Cantemir”, care va conţine, pe lângă o amplă prezentare a principelui moldovean, şi interviurile preşedintelui Academiei Române, Ioan Aurel Pop, şi ale profesorului Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naţionale a României.