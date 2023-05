Trupa Proconsul înființează un institut de muzică, unde vor fi pregătiți gratuit copii și tineri talentați

Trupa Proconsul, care anul acesta sărbătoreşte 24 de ani de la înfiinţare, va lansa din toamnă, sub genericul „Dă mai departe”, un proiect de suflet care vizează înfiinţarea unui institut de muzică, unde vor fi pregătiţi gratuit copii şi tineri talentaţi atât pe parte de voce, cât şi la instrumente muzicale, a anunţat liderul trupei, Bogdan Marin (Bodo).







El a explicat, într-o conferinţă de presă la care au participat toţi membrii trupei, că viitorul institut de muzică va fi susţinut de Fundaţia Proconsul, care este în curs de înfiinţare, trupa aflându-se în prezent într-un turneu de promovare a proiectului în mai multe judeţe din ţară, unde are programate întâlniri cu presa locală, reprezentanţi ai ONG-urilor şi oameni de afaceri interesaţi să susţină financiar acest demers, informează Agerpres.







“Am luat hotărârea să facem pasul spre susţinerea celor care urmează să vină după noi şi să înfiinţăm un institut de muzică. Cu tot ceea ce am învăţat în cei 24 de ani de Proconsul, vrem să ne poziţionăm într-un loc de unde să putem să semnalizăm foarte clar şi să punem fanioane în locurile şi pe persoanele care merită atenţia atât a noastră, cât şi a dumneavoastră, respectiv copiii/tinerii talentaţi, care nu au posibilităţi să acceadă în diferite nivele superioare de practică a unui instrument muzical sau a unei cariere vocale. Anul acesta vom înfiinţa o fundaţie, este în curs de înfiinţare Fundaţia Proconsul, pentru a strânge fonduri şi a ajuta copiii/tinerii să acceadă în tot ceea ce înseamnă industria muzicală. Vrem să milităm pentru promovarea tinerilor în mediul artistic, cu tot ce ne stă nouă la îndemână. Au făcut şi alţii academii, dar noi vrem să ne axăm pe oferta gratuită a serviciilor noastre. Noi nu ne dorim să cerem bani de la copii, ci să îi sprijinim cu tot arsenalul nostru de cunoştinţe şi cu sprijinul celor care vor dori şi vor înţelege foarte bine ce vom face noi acolo. Cei 24 de ani de Proconsul sub acelaşi cer vrem să genereze alte evenimente sub acelaşi cer şi de acum încolo, în afară de cântatul nostru pe scenă”, a spus Bodo.







Institutul de Muzică Proconsul se va ocupa, pe lângă instruirea gratuită a copiilor/tinerilor talentaţi în acest domeniu, şi de promovarea lor în lumea muzicală, după cum au explicat membrii trupei.