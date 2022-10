Autoritatea Navală Română a sărbătorit 20 de ani de existență

Este vineri, 14 octombrie 2022, zi aniversară pentru Autoritatea Navală Română. Iată, vestita instituție împlinește 20 de ani de existență. Fiind unul dintre cei ce au asistat la nașterea sa, care i-au urmărit primii pași în viață, anii tinereții și ai maturității, mă simt încercat de sentimentul emoției.







Dar iată, încep cuvântările. Rumoarea mulțimii încetează. De microfon se apropie comandantul de cursă lungă Marin Chintoan-Uță, aflat astăzi în slujba Agenției Europene de Siguranță Maritimă (EMSA), în Portugalia.





Într-un articol publicat în ediția din 16 iulie 2002 a cotidianului „Cuget Liber” scriam că adoptarea Legii nr. 412/2002 privind navigația civilă, o reglementare modernă și adaptată la standardele Uniunii Europene, reprezintă un succes personal al clc. Marin Chintoan-Uță, în primul său an de activitate la cârma Inspectoratului Navigației Civile (INC). Iată ce declara la acea vreme: „Prin această lege încercăm să punem bazele unei administrații maritime și fluviale moderne. Legea aduce, ca noutate, unirea a două instituții importante, care, până acum, aveau sarcini distincte în privința siguranței navigației și a navelor, și anume: INC, cu toate căpităniile portuare, și Registrul Naval Român (RNR), care avea responsabilitatea supravegherii tehnice a construcției navelor. Noua instituție rezultată, Autoritatea Navală Română, va controla toate aspectele de siguranță a navigației, începând din faza de construcție a navelor și până în cea de exploatare. Lucrul acesta ne va permite să impunem standardele internaționale printr-un control mai eficient, pentru că acum toată responsabilitatea va fi a unei singure instituții.“











Acum, la distanță de două decenii de acel moment, în cadrul evenimentului festiv, lupul de mare le-a spus celor prezenți: „Mă încearcă un sentiment de mândrie să văd că, după 20 de ani, această organizație continuă să funcționeze pe aceleași principii, pe aceeași structură principală pe care a fost fondată. E o validare a faptului că instituția a fost clădită cu profesionalism. Mă bucur să văd că ea continuă să se dezvolte, fiind una dintre cele mai reprezentative administrații din sistemul transportului naval din România.”



Instituție etalon a României





Apoi, microfonul a fost preluat de comandantul de cursă lungă Cosmin Laurențiu Dumitrache, actualul director general al ANR, care a prezentat o schiță a istoriei activității maritime și fluviale în spațiul românesc, pornind de la înființarea, în 1857, a căpităniilor de port de la Brăila, Călărași, Oltenița, Giurgiu, Calafat, Severin, Galați, Reni, Chilia și Ismail. A vorbit despre momentele înființării Inspectoratului Navigației și Porturilor, în 1896, și a Registrului Naval Român, în 1965, și a ajuns la cel în care cele două instituții au fuzionat, dând naștere Autorității Navale Române, în octombrie 2002.





„Cred că fiecare piatră pusă la temelia Autorității a contribuit de o manieră fundamentală la constituirea a ceea ce noi avem datoria să ducem mai departe: o instituție etalon a României, recunoscută de toate autoritățile lumii din domeniul maritim. (…) Navigatorii și navigația vor juca întotdeauna un rol esențial. Autoritatea Navală Română are drept obiectiv principal îmbunătățirea calității serviciilor prin implicarea activă a întregului personal. Este un deziderat de la care nu ne vom abate și pentru care vom munci în fiecare zi. De altfel, și motto-ul nostru «Siguranță prin calitate» definește acest lucru”, a afirmat Cosmin Dumitrache.













RO-VTMIS - un proiect de viitor





Referindu-se la viitorul instituției, directorul general al ANR a prezentat proiectul RO-VTMIS, lansat în septembrie 2022: „Este un proiect pentru care ne-am luptat câțiva ani. A fost preluat de la fostul director general Alexandru Mezei. L-am continuat și am reușit să obținem finanțare prin POIM. Proiectul își propune realizarea unui sistem de informare și management al traficului maritim costier, care să permită acoperirea zonelor de jurisdicție ale porturilor maritime și a unor zone ale țărmului Mării Negre, stabilite ca fiind de interes pentru siguranța maritimă. Va fi creat un sistem de supraveghere integrat, cu sediul la Constanța, ce are ca principale obiective: creșterea siguranței navigației, prevenirea situațiilor potențial periculoase, fluidizarea și eficientizarea traficului, prevenirea poluării mediului marin, eficientizarea acțiunilor de căutare și salvare și difuzarea în timp real a informațiilor.”





Sistemul va cuprinde, printre altele: nouă stații de monitorizare și comunicații modernizate, patru radare de coastă, patru camere de supraveghere, patru stații meteo, nouă sisteme de comunicații. Echipamentele vor fi localizate în Mangalia, Constanța, Constanța Sud-Agigea, Midia, Gura Portiței, Mahmudia, Sfântu Gheorghe și Sulina.



Premii pentru eroism și o placă onorifică





În cadrul festivității, Costel Vasiliu (conducător de șalupă), Ionel Loloț (căpitan specialist) și Denisa Nicoară (căpitan de port I) - angajați ai Căpităniei Portului Cernavodă – au fost premiați pentru că au salvat o femeie care a căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră și se afla în pericol.











Evenimentul aniversar a continuat cu momentul dezvelirii unei plăci onorifice, pe care sunt înscrise numele celor ce au condus destinul Autorității Navale Române de-a lungul celor 20 de ani: Marin Chintoan-Uță, Valentin Gabriel Pârvulescu, Paul Brânză, Valentin Șerbănescu, Constantin Matei, Mihai Șagău, Andrian Sirojea Mihei, Liviu Aurelian Cazan, Mihai Andrei, Dumitru Catană, Răzvan Gabriel Trandafir, Alexandru Mezei și Cosmin Laurențiu Dumitrache.











Festivitatea s-a încheiat cu un cocktail oferit în onoarea invitaților, a gazdelor și a Autorității Navale Române.