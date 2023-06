Adelina Vlad: "Sunt foarte mulți absolvenți de studii superioare care lucrează pe studii medii"

- Având specificul județului pe partea de turism, în fiecare an, noi organizăm cursuri de calificare în domeniile de bucătar, ospătar, cameristă, recepționeră, dar nu numai. Avem, în fiecare an, aproximativ 30 de cursuri pe care le organizăm în domenii căutate atât de agenții economici, cât și de șomeri. Este în funcție de ce își doresc șomerii sau unde consideră că au șanse mai mari de angajare, dacă au și o diplomă în domeniu. Cursurile sunt gratuite și valabile tuturor persoanelor înregistrate în evidențele noastre, fie șomeri cu indemnizație care vin din câmpul muncii, fie persoane aflate în căutarea unui job ce nu îndeplinesc condițiile pentru a primi acel ajutor de șomaj.- O grupă de la un curs de-al nostru nu poate fi mai mică de 14 persoane, între 14 și 28. Dacă organizăm 30 de cursuri pe an, cu minimum 14 persoane, înseamnă că sunt minimum 420 de persoane necalificate care participă la cursuri în fiecare an.