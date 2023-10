Din centrele de plasament, Vali Osman a ajuns pe marile scene: "Sunt împlinit pentru că mi-am găsit pasiunea"

- Când ți-ai descoperit pasiunea pentru dans? Ce te-a atras în mod special?



-Pasiunea pentru dans am descoperit-o încă de când eram mic, la grădiniță. Mai întâi, am observat mulți dansatori talentați și am fost fascinat, iar acest lucru mi-a declanșat un interes pentru dans. Am început să iau lecții de dans și, în timp, pasiunea a crescut de la o repetiție la alta și mi-a adus, în plus, și o serie de emoții pozitive. Gândul de a dansa sau de a lua parte la cursuri de dans mi-a adus o fericire profundă și împlinire. Progresul meu de la o repetiție la alta mă făcea să fiu mai încrezător în mine. Totodată, mi-am dezvoltat și capacitatea de concentrare. Dansul necesită concentrare și atenție la mișcare și ritm, iar eu am experimentat diverse stiluri de dans, de-a lungul anilor. Când am găsit dansurile grecești, în esență, am simțit cu toată ființa mea că acestea mi se potrivesc cel mai bine, acestea mă reprezintă. Simțul profund al potrivirii mi-a adus și o dorință puternică de a persevera.



- Ai crescut în mai multe centre de plasament. La ce vârstă ai fost adus în centre?



-De când m-am născut, am fost dus la un centru de plasament. După aceea, am tot fost transferat la diferite centre.







- Ții legătura cu familia biologică? Mai ai frați, surori?



-Nu țin legătura cu familia biologică și nu știu dacă am frați sau surori.







- Cum a fost copilăria ta? Care este cea mai frumoasă amintire?



-Copilăria mea pot să spun că a fost cu de toate. Am avut experiențe frumoase, dar și experiențe mai puțin frumoase. Experiențele mai puțin plăcute au avut potențialul de a contribui la evoluția și creșterea mea personală. Am învățat din multe greșeli și am dezvoltat capacitatea de a mă adapta ușor schimbărilor. Cea mai frumoasă amintire o am de când am dansat pentru prima dată pe o scenă. A fost la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța. Atunci când am urcat pe scenă, am simțit cu entuziasm că pregătirea intensivă merită exprimată în fața publicului. M-am simțit minunat, apreciat de către public și așa s-a creat un moment memorabil.







