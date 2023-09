Dansul favorizează inducerea unei stări de bine

Terapia prin dans este o formă de psihoterapie care utilizează mișcarea prin dans pentru a obține efecte benefice și curative atât asupra corpului, cât și la nivel mental și emoțional. Aceasta se bazează pe principiul conform căruia dansul exprimă personalitatea unui individ. Cu alte cuvinte, postura corporală și modul în care oamenii se mișcă sunt indicii pentru ceea ce aceștia simt și trăiesc, iar în cadrul dansului aceștia exprimă niște emoții foarte intense, de care uneori nici nu sunt conștienți.Medicii sunt de părere că terapia prin dans este folosită, în general, în cazul persoanelor cu dificultăți de comunicare (pentru că le ajută să se exprime într-o manieră non-verbală), persoanelor care doresc să-și îmbunătățească percepția corporală (cele care nu sunt mulțumite de greutatea lor corporală, persoanele care au suferit de amputări și doresc o adaptare la noua schemă corporală etc) sau celor care doresc să dobândească un control mai bun asupra corpului și al mișcărilor. Pentru că presupune o activitate fizică, dansul ajută la eliberarea endorfinelor în creier, care favorizează inducerea unei stări de bine. De asemenea, efectele pozitive se resimt la nivelul mai multor sisteme: respirator, circulator, musculo-scheletal.Deși unii critici consideră că dansul este similar cu exercițiile fizice în ceea ce privește efectul la nivel fizic și psihic, un studiu a arătat că dansul este mult mai puternic în îmbunătățirea stării de spirit și reducerea anxietății decât alte forme de terapie, activități sau exerciții. Totodată, terapia prin dans ajută la exprimarea acelor persoane pentru care comunicarea verbală poate pune probleme: copiii, persoanele care suferă de depresie, autiști etc. De asemenea, poate fi utilă și atunci când unele sentimente sau trăiri nu pot fi exprimate verbal: frustrare, furie, durerea pierderii unei persoane apropiate etc.