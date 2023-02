Tipuri de dans care vă ajută să vă menţineţi în formă

Stepul este un stil de dans american în care picioarele se mișcă ritmic, ajutând la oxigenare și la arderea grăsimilor. Datorită lovirii neîncetate, veți obține și tonificarea gambelor, întărirea cvadricepsului şi îmbunătățirea echilibrului. De asemenea, flamenco reușește să dezvolte coordonarea, flexibilitatea și forța, fiind un antrenament aerobic care vă permite să vă tonificați picioarele și fesele. Nu uitaţi nici de tangoul argentinian, care este un exercițiu ideal pentru a întări picioarele, şi nici de zumba, o disciplină de fitness care combină, în cadrul rutinelor sale, principalele ritmuri latino-americane. În plus, pe lângă faptul că este distractiv, este un antrenament care, datorită intensității sale, vă permite să ardeți calorii, să tonificați mușchii abdominali, coapsele și fesele.





Ştiaţi că pentru a vă tonifica picioarele, precum și fesele, coapsele și alte zone ale corpului, puteţi apela la dans? În plus, dansul este o activitate distractivă, care vă permite să cunoașteți oameni noi. Totodată, acesta este o activitate pentru fiecare parte a corpului, dar este indicată în special pentru picioare. Așadar, în afară de întărirea mușchilor, veți scăpa de griji și stres și veți fi mai fericiți. În ziua de azi, se practică diferite tipuri de dansuri, deci puteți alege ceea ce vi se potrivește cel mai bine, în funcție de caracteristicile și gusturile pe care le aveți. În plus, puteți dansa singur sau cu alții acasă, la sală, pe un ring de dans sau oriunde doriți. Specialiştii spun că dacă vreți să ardeți calorii, salsa este activitatea ideală. În plus, întărește fesierii, coapsele și gambele, vă subțiază talia, îmbunătățește postura, agilitatea și coordonarea.