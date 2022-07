Film și spectacole de dans pe plajă

Proiectul „Dancing with the stars!” oferă opt spectacole inedite, care îmbină o serie de filme consacrate cu momente de dans binecunoscute reprezentând modul perfect de petrecere a timpului liber, indiferent de vârstă.





Fiecare seară de spectacol va fi deschisă de momente de dans oferite de trupa constănțeană “Total Dance Show” precum: The Oscar Show, Tango Show, Great Gatsby Show, Streetdance Show, Cabaret Show, Luxurya Show, spectacol de dansuri tradiționale grecești oferit de Ansamblul ELPIS Constanța, dar și un concert al trupei NADA.





Fiecare moment artistic va fi precedat de proiecția unor filme memorabile, multe dintre ele câștigătoare de premii OSCAR precum: A star is Born, Take the Lead, Great Gatsby, Step Up Revolution, Zorba the Greek, Chicago, Burlesque, Bohemian Rhapsody.





Publicul constănțean va putea asista la demonstrațiile de dans și va putea lua parte la mișcare pe durata de desfășurare a acestora. De asemenea, vizionarea filmelor se va face pe cel mai mare ecran de proiecție de pe o plajă din România, realizat în anul 2021 pe o suprafață de 120 mp.





În perioada 14 iulie – 1 septembrie, constănțenii, dar și turiștii sunt invitați să petreacă serile de joi într-un mod inedit, prin vizionarea de filme și participarea la spectacole de dans și muzică pe plaja Reyna din cartierul Faleză Nord, în cadrul unui proiect gândit de Asociația Culturală Talent-Art Contanța și finanțat de Primăria Municipiului Constanța.Participarea la spectacole și filme este gratuită.