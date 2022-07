Reușită vs dezamăgire în învățământul profesional dual constănțean. La Liceul „Tomis”, doi candidați pe loc

La Colegiul Comercial „Carol I”, pentru o clasă de 24 de locuri s-au încheiat parteneriate cu doi agenți economici: SC Aqua Geoterma Resoraces și SC G&G Paper SRL pentru calificarea bucătar (12 locuri), respectiv aceiași agenți pentru celelalte 12 locuri de ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație. La Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” Medgidia vor exista 12 locuri pe specializarea lăcătuș mecanic prestări servicii, în parteneriat cu SC UMEX SA, același agent care va asigura practica și pentru cei 12 candidați de la Liceul Energetic Constanța, pentru specializarea electrician aparate și echipamente electrice și energetice. La Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” din Constanța sunt 24 de locuri pentru specializarea electromecanic material rulant, în parteneriat cu SC Tehnotrans Feroviar SRL, iar la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, opt locuri în parteneriat cu ROMCIM SA, respectiv șase locuri în parteneriat cu SC STERK SRL Medgidia, pentru calificarea electrician exploatare joasă tensiune.





În premieră pentru învățământul profesional dual constănțean, astăzi, 14 iulie, la Liceul Tehnologic „Tomis” din Constanța, cei 40 de candidați înscriși pentru cele 25 de locuri vor susține un examen de admitere. Asta în timp ce SC Phoenicia Express SRL a transmis o notificare conform căreia denunță contractele încheiate cu două unități de învățământ, Colegiul Economic Mangalia și Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari.Pentru anul școlar 2022-2023, conform informațiilor furnizate de prof. Mariana Popa, inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic, cu prilejul Târgului educațional, în oferta Colegiului Economic Mangalia existau 24 de locuri și la Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari 30 de locuri pentru calificarea lucrător hotelier, realizate în parteneriat cu SC Phoenicia Express SRL.Inspectoratul Școlar județean Constanța a făcut public faptul că „SC Phoenicia Express SRL a transmis o notificare conform căreia denunță contractele încheiate cu două unități de învățământ, Colegiul Economic Mangalia și Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari. Dacă nu va reveni asupra deciziei, nerespectarea angajamentului luat va conduce la diminuarea cu două clase a numărului total din cele pentru învățământ dual. Mai mult decât atât, este periclitată și admiterea în învățământul profesional de stat a elevilor care își doreau să se înscrie pe clasele de Turism şi Alimentaţie. Ar fi afectate și cadrele didactice, prin modificările aduse catedrelor ocupate în respectivele unități de învățământ. Vom căuta cele mai bune soluții pentru a rezolva această situație”.Ieri, dintr-o convorbire cu Leonard Buianu, reprezentantul Phoenicia, am reținut faptul că la mijloc ar fi modificarea structurii anului școlar, care în noul format, se încheie prea devreme. „Am fost printre primele societăți care s-a implicat în învățământul profesional dual la Constanța și am primit cu brațele deschise elevii în practică, chiar cu intenția de a-i angaja. Ne-am făcut datoria și ne-am respectat prevederile contractuale până acum, dar, din păcate, nu mai reușim să ne potrivim programul cu practica elevilor, prevăzută în luna mai și foarte puțin din iunie, adică atunci când nu prea sunt turiști și suntem obligați să inventăm activități pentru ca elevii să nu vină degeaba. Am sperat că se va schimba ceva, dar degeaba, așa încât am fost nevoiți să angajam personal din străinătate”, a mai afirmat Leonard Buianu.La polul opus, o surpriză plăcută o reprezintă numărul mare de elevi înscriși pentru clasa de la Liceul Tehnologic „Tomis” Constanța – 40 de elevi pentru cele 25 de locuri: 20 de locuri pentru calificarea instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, în parteneriat cu Distrigaz Sud Rețele SRL, și alte cinci locuri în parteneriat cu ENGIE Servicii SRL.Așa încât astăzi, 14 iulie, se va desfășura o admitere suplimentară, din comisie făcând parte și reprezentați ai celor doi operatori economici. De la prof. Rodica Tatiana Pînzaru, directorul Liceului „Tomis”, am aflat că astăzi, 14 iulie, la ora 9.00, va începe proba scrisă care va consta în subiecte din materia Educație tehnologică de clasa a VIII-a, după care, de la ora 10.00, vor urma interviuri în fața unei comisii formate dintr-un cadru didactic și un reprezentant al operatorului economic. „Suntem foarte mândri că am reușit să atragem atât de mulți elevi către specializările liceului nostru, dar acest lucru se datorează reprezentanților Engie, care s-au implicat foarte serios în promovarea ofertei educaționale. Am făcut împreună echipe și am mers prin județ pentru a promova în fața elevilor și părinților avantajele care decurg din școlarizarea în învățământul profesional dual”, a mai spus managerul liceului.La finele săptămânii trecute, au fost afișate, la sediul liceelor care au ofertă pentru învățământul profesional, listele candidaților înscriși în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat.În total, în județul Constanța sunt aprobate în planul de școlarizare pentru 2022-2023 învățământ profesional 67 de clase, adică 1.603 locuri. La data de 8 iulie 2022 s-au înscris 830 de elevi, din care 120 de elevi au optat pentru locurile de învățământ profesional de tip dual. Sunt 11,5 clase aprobate de învățământ profesional de tip dual – 285 de locuri.Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat va începe în perioada 26-28 iulie 2022 cu eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământul profesional şi dual de stat pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual.Iată care este oferta pentru învățământ profesional dual în județul Constanța: Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari – 12 locuri pentru calificarea sudor și alte 12 locuri pentru calificarea mecanic utilaje și instalații în industrie, în parteneriat cu Șantierul Naval Constanța. De altfel, același Șantier Naval Constanța este partener și pentru cele două clase de la Liceul de Marină Constanța – una pentru calificarea lăcătuș construcții navale și alta pentru tubulator naval.