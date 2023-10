PUSL Constanţa, dezbatere despre industria jocurilor de noroc. „Trebuie să îi ajutăm pe aceşti oameni”

Partidul Umanist Social Liberal a organizat, miercuri, o dezbatere cu privire la flagelul jocurilor de noroc existente în Constanţa, în special aşa numitele „păcănele”. La eveniment au participat preşedintele filialei judeţene PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, preşedintele filialei municipale Constanţa, Gihan Eserghep, psihologul dr. Mariana State, şi comisarul şef Marius Cristian Oprişan. În sală s-au aflat şi câteva persoane, dependente de jocurile de noroc, sau de alcool.Florentin Chiforeanu a venit cu o soluţie în ceea ce priveşte scăderea riscului de dependenţă de jocuri de noroc, soluţie care este asumată de PUSL Constanţa.„Este foarte simplu să îi ajutăm pe aceşti oameni. În loc să facem atât de multe săli de joc, case de pariuri şi altele, haideţi să le creăm medii propice. Haideţi să le dăm o ocupaţie. Şi aici mă refer la faptul că ar trebui să construim mai multe terenuri de sport, apoi să îi îndreptăm pe aceşti tineri către cultură. Hai să facem mai multe biblioteci, săli de cinema, cercuri literare. Nu este o soluţie imposibilă. Am înţeles că în urmă cu ceva timp s-a decis ca elevii să aibă acces în curţile şcolilor şi în afara orelor de curs. Asta pentru a face sport, a juca fotbal, baschet, volei şi aşa mai departe. Aţi văzut dumneavoastră curţile acestea deschise? Eu nu am văzut. Este inadmisibil. În momentul în care unui tânăr îi distragi atenţia de la aceste nenorociri de jocuri de noroc şi îi oferi alte ocupaţii, atunci veţi vedea că vom avea rezultate în acest sens”, a declarat Florentin Chiforeanu.Mariana State a explicat în câteva cuvinte ce se întâmplă în creierul unui dependent de păcănele şi care sunt consecinţele pe care viaţa acestuia le-ar putea suporta.„Suntem în formula unei asociații. Serviciile noastre sunt de tipul terapiei, una complexă, pentru a asigura soluții pentru adicții. Ca și abordare medicală această dependență este o boală. Este cuprinsă în manualele de diagnostic pentru mediile sociale. Are denumirea de joc patologic de șansă sau tulburare de control de impulsuri. Aceste tulburări, dacă îmbracă anumite caracteristici, înseamnă că ele constituie un tablou. Ca orice boală adicţia are nivelurile ei. Jocurile de noroc sunt atrăgătoare. Majoritatea tinerilor merg din divertisment la început, iar aceste jocuri sunt o șansă la un câștig și la depășirea unor dificultăți financiare. Odată ce pornesc pe acest drum, fac ca ei să nu se poată opri. Nu orice jucător este dependent. Dependența are niște criterii iar noi la prima valoare asta facem. Încercăm să ne dăm seama care este stadiul în care se afla jucătorul. Mulți întreabă de poker profesionist. Acela este un joc al minții dar chiar și acolo există dependenți. Puțini rămân cu acest joc de păcănele. Majoritatea merge la pariuri sportive, alții se conectează online și lucrurile se complică. Ei dacă pierd într-o parte, încearcă să recupereze din alta. Din punct de vedere al funcționarii creierului, o perioadă în care omul stă la joc, echivalează cu o doză de cocaină. În creier este la fel de grav. Anumite circuite răspund la fel. Există blocaje mentale în dependență. O persoană dacă pierde, merge acasă, amanetează ceva și apoi merge iar la păcănele. Unii intră în depresie sau accese de furie sau unii chiar se sinucid. După pierderi mari nu mai văd soluții. Familiile nu află de la început despre aceste probleme. Reușesc mult timp să ascundă acest lucru. Dependentul este întotdeauna agitat. Există probleme de somn și alte probleme medicale”, a specificat Mariana State.„Am jucat fotbal profesionist, iar apoi m-am înfundat în alcool”Printre alţii, la dezbatere, a participat şi un tânăr în vârstă de 25 de ani care a trecut prin anumite încercări ale vieţii. Băiatul, al cărui nume a dorit să rămână anonim, s-a apucat de fotbal la vârsta de 8 ani şi a ajuns în câteva academii sportive profesioniste, una dintre ele fiind clubul de fotbal Fenerbahce Istanbul, din Turcia. Din motive pe care nici el nu le poate explica, la vârsta de 16 ani a abandonat sportul de performanţă. Imediat după aceea a început să bea şi i-a plăcut din ce în ce mai mult.„Pot să spun că am fost sportiv de performanţă. Am jucat fotbal profesionist de la 8 ani până la 16 ani. Apoi m-am lăsat. M-am apucat să beau şi nu am mai lăsat mult timp băutura. Ajunsesem la un moment dat să caut bani prin toate colţurile casei, doar pentru un pahar de alcool, pentru că doar el mă putea linişti. Între timp am depăşit această problemă, iar acum pot să spun că sunt abstinent. Nu mai joc fotbal profesionist, dar recunosc că merg cu băieţii ori de câte ori am ocazia să joc fotbal pe la diferite baze sportive. După meciuri, ei mai rămân la o bere, două, dar eu nu mai fac aşa ceva. Mă mulţumesc cu un pahar de apă sau de suc”, a spus acesta.Problema jocurilor de noroc este una extrem de importantă, iar în Parlamentul României se caută deja soluţii pentru eradicarea acestora. Rămâne de văzut în ce mod acest flagel va putea fi oprit.