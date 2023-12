În cateva minute începe parada militară prilejuită de Ziua Națională a României așteptată cu emoție de constănțeni, dar mai ales de copii.













La eveniment sunt prezenți peste 1000 de oameni. Vremea este una perfectă și este posibil ca publicul să fie și mai numeros începând cu minutele următoare.













La eveniment a ajuns și Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac.











Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, în deschiderea defilării.













În aceste momente se intonează Imnul Național al României.













Silviu Coșa: "1 Decembrie este una dintre zilele în care ne spunem La Mulți Ani. Vă mărturisesc că este primul 1 Decembrie în care nu pot avea aceste trăiri pentru ca în județul Constanța mai exista 3000 de familii care nu au apă și curent. Din 1918 pe actele noastre scrie România. Poate că ar trebui să transpunem sentimentele pe care le avem și în viața cotidiană. Ar trebui să ne facem treaba pentru care suntem plătiți. Ar trebui să dăm dovadă de mai multă empatie. Deșteaptă-te române, La Mulți Ani, România!"







Vergil Chițac: “Astazi sărbătorim Ziua Națională a României, moment cu o puternica încărcătură emoțională. Privim cu admirație la conducătorii din trecut dar și la eroii neamului nostru cărora le datorăm România de astăzi. Cu un război la graniță traversăm vremuri tulburi. Constanța renaște pas după pas. Mi-am asumat acest angajament de a reconstrui orașul. Doar deciziile curajoase pot sta la baza unei dezvoltări durabile. Multe proiecte se apropie de final, altele stau să înceapă. Avem aproape finalizat spitalul modular, reabilităm școli, construim un stadion și refacem cazinoul. Asta facem pentru noi și pentru copiii și nepoții noștri. Vă invit să aveți încredere într-un viitor mai bun și mai prosper. La Mulți Ani, România, La Mulți Ani, Constanța!"







Mihai Lupu: "An de an recunoaștem și celebrăm momentele definitorii din istoria noastră ce au influențat demnitatea și progresul României. Evenimente istorice precum Mica Unire sau Marea Unire, au fost pietre de temelie în parcursul noștru național modelând România așa cum o cunoaștem astăzi. Totul s-a întâmplat pentru unitate și libertate. Nu vreau să țin o lecție de istorie. În aceste momente am fost crescuți și învățați să ne bucurăm și să le aducem omagii celor care s-au sacrificat în lupte pentru noi. România este astăzi datorită lor. Întrebarea este ce facem noi pentru România? Ca popor ne-am confruntat cu multe provocări. Prezentul ne aparține iar viitorul aparține acestei țări. La Mulți Ani România, La Mulți Ani, dobrogeni!"



















Defilarea continuă. Au defilat până acum mai multe grupări ale jandarmilor, pompierilor, poliție națională, poliție locală, grupări ale ISU.



















Au mai defilat mai multe autospeciale ale Poliției Rutiere













Prin fața mulțimii au mai trecut o autospecială a Jandarmeriei folosită la intervenții pentru asigurarea ordinii publice și un ATV, folosit la situațiile în care terenul este accidentat.













Am urmărit apoi două autospeciale de intervenție ale Brigăzii Antitero







A urmat un survol a trei elicoptere care aparțin Forțelor Aeriene Române













Ceremonia s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii. Cerul Constanței a fost pentru câteva momente colorat în culorile drapelului României