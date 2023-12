Vergil Chiţac, despre șantierele Constanței: „Nici eu nu mi-am dorit această abordare, dar nu am avut altă variantă”

Furtunile abătute asupra Constanței au condus la căderea a sute de copaci, dar și la daune materiale destul de mari. Despre acest aspect, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a vorbit în faţa cetăţenilor într-o emisiune difuzată recent la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă „Cuget Liber”.„Haideţi să ne aducem aminte de lucrările care au avut loc pe bulevardul Ferdinand. Noi ştiam că trebuie să facem trotuarele, ştiţi foarte bine că acolo erau acei tei bătrâni ale căror rădăcini au ieşit pe trotuar. Fiind foarte bătrâni trebuiau tăiaţi. Am chemat specialiştii, au însemnat pomii care trebuie tăiaţi, iar apoi a ieşit ditamai scandalul. Acum, cu această furtună care a fost, au căzut peste 500 de copaci în Constanţa. Ce mai spun acum acei oameni care m-au criticat când am tăiat teii de pe Ferdinand? Când vrei să toaletezi, e clar că ei nu mai pot arăta aşa frumos. Uneori poţi să faci o toaletare destul de drastică. Bine că nu a murit nimeni. Au fost câteva maşini distruse, dar ele se pot repara. Trebuie să învăţăm că aceşti copaci care, într-adevăr, trebuie să existe, ne fac viaţa mai frumoasă, trebuie toaletaţi. Nu putem să îi mai lăsăm să se dezvolte în înălţime. Trebuie să învăţăm şi noi ca administraţie locală, dar şi cetăţenii trebuie să înţeleagă că nu facem nimic împotriva naturii”, a declarat Vergil Chiţac.Totodată, Chiţac a mai vorbit şi despre acoperişurile care au fost luate de pe blocuri din cauza vântului puternic, dar şi despre inundaţia care s-a produs în oraş.„Vă mai dau un exemplu, acela al acoperişurilor de pe blocuri. Pe strada Dragoslavelor există un bloc foarte vechi, construit înainte de 1989, iar pe acest bloc oamenii au vrut să se facă un acoperiş. Blocul acela nu a fost făcut ca să faci acolo un acoperişi. Din cauza furtunii tot acel acoperiş s-a prăbuşit peste un loc de joacă, peste maşini, şi nu a fost doar acela. Nu se mai pot da autorizaţii de construcţie pentru aşa ceva. Ajungem la un moment dat într-o situaţie care poate genera victime. Dacă un bloc a fost făcut într-o anumită concepţie arhitecturală, nu trebuie să îi modificăm noi arhitectura. Haideţi să lămurim şi problema inundaţiilor. Am tot auzit că în Constanţa, după acea furtună, au fost intersecţii inundate. Eu, a doua zi, m-am plimbat prin oraş şi nu am văzut aşa ceva. Când cade o cantitate foarte mare de apă, debitul apei este de multe ori mai mare decât debitul pe care poate să îl preia instalaţia. Şi va mai întreb ceva. Ce să căutăm pe stradă în momentul în care avem avertizări de cod roşu şi telefoanele sună într-una prin acele mesaje de la RO-Alert? Dacă instalaţia pe care am făcut-o nu funcţiona, intersecţiile erau pline de apă, dar nu a fost aşa”, a mai spus Vergil Chiţac.În concluzie, Vergil Chiţac a explicat faptul că dacă aceste lucrări s-ar fi demarat periodic în fiecare an, acum oraşul nu mai arăta aşa cum arată în acest moment.„Dacă aceste lucruri s-ar fi făcut câte puţin în fiecare an, nu am mai fi ajuns la situaţia asta. Dacă sistemul de termie se schimba câte un kilometru pe an, neplăcerile acestea se localizau doar într-o anumită zonă şi acum am fi avut cel puţin 30 de kilometri reabilitați în acest sens. Am avut ghinionul că a trebuit să întoarcem oraşul cu josul în sus şi să vedem că toate instalaţiile erau vechi şi nefuncţionale. Numai la termie se pierdeau 380 de tone de apă pe oră. Acest lucru afecta toate locuinţele. A trebuit să începem să reparăm. Apoi să ne apucăm de bulevarde, trotuare, asfaltări şi aşa mai departe. Vi se pare că am figură de sinucigaş? Nici eu nu mi-am dorit această abordare, dar nu am avut altă variantă”, a concluzionat Vergil Chiţac.