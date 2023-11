Charlie Ottley, fascinat de Dobrogea, a propus variante de promovare intensă

Mesajul jurnalistului Charlie Ottley a debutat prin a rosti în românește „La mulți ani, Dobrogea!”. După care a declarat că această regiune are cea mai veche atestare istorică din toată România. „O istorie incredibilă, Dobrogea e plină de cetăți, de vestigii antice și a fost, timp de sute de ani, pe traseul mirodeniilor internaționale. Peisajele se schimbă an de an, Delta se extinde spre Marea Neagră câte trei metri în fiecare an, peisajul, în general, se modifică, iar lucrul acesta este foarte important. Dobrogea a fost pentru mine una dintre cele mai interesante locații pe care le-am vizitat pe parcursul realizării sezonului 1 și sezonului 2 ale acestui documentar «Flavours of Romania». Pentru Dobrogea se puteau, liniștit, realiza cinci episoade. Am vizitat unele locuri incredibile pe care mi-am dorit demult să le văd, cum ar fi peșterile de la Limanu, Cetatea Histria. Constanța este cel mai vechi oraș din România, cu o istorie complexă, despre care aș vrea cât mai multe să învăț și pentru care am putea crea o frumoasă colaborare pentru promovarea lui și a împrejurimilor sale. De ani de zile, lumea vine aici doar pentru plajă, dar sunt atâtea altele interesante de văzut în această zonă. Sunt convins că, pentru turiștii culturali din întreaga lume, Constanța poate deveni o destinație fascinantă. Se poate vizita întreaga regiune și Delta, o regiune care ar trebui promovată mult mai mult decât se întâmplă acum. Din punct de vedere al gastronomiei este o destinație extrem de interesantă, mai ales că sunt foarte mulți bucătari șefi care se reîntorc aici și creează rețete plecând din gastronomia tradițională. Și cred, de asemenea, că trebuie exploatat mai mult turismul oenolog - cramele și turismul ce gravitează în jurul vinului. Sunt podgorii și crame extraordinare și mi-ar plăcea ca din ce în ce mai mulți oameni să vină în această zonă. Aș vrea să aflu mai multe despre legendele locului, mergând până la cele antice cu Iason și argonauții care au călătorit pe Marea Neagră și se spune că au oprit și aici, în cetatea Tomisului”, a mai spus în ședința solemnă jurnalistul Charlie Ottley.



Primarul Vergil Chițac i-a oferit un uriaș tort în forma României





La orele după-amiezei, sute de constănțeni au ales să petreacă Ziua Dobrogei luând loc în fotoliile Centrului Multifuncțional pentru Tineret „Jean Constantin”, instituție care a găzduit două momente importante.





Proiecția documentarului „Flavours of Romania-Dobrogea”, realizat de Charlie Ottley, jurnalistul britanic îndrăgostit iremediabil de meleagurile românești, a deschis sărbătorirea celor 145 de ani de la reintegrarea Dobrogei în hotarele României.



Cu acest prilej, primarul Vergil Chițac a dorit să-i ofere, în semn de prețuire, un imens tort de forma României. „Astăzi ai devenit prietenul nostru, al constănțenilor și al dobrogenilor, mai mult decât prietenul României. Ca o amintire, în numele Constanței și al tuturor constănțenilor, țin să îi mulțumesc domnului prezentator și producător al cunoscutului documentar «Flavours of Romania» pentru călduroasa lui prezență la Constanța și pentru frumoasele cuvinte și imagini pe care ni le-a adresat nouă și Dobrogei. Nu în ultimul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Ottley pentru eforturile deosebite în promovarea culturii și turismului din România, în general, dar și din Dobrogea, în particular”, i-a transmis edilul de pe scena Centrului „Jean Constantin”.





Impresionat de dimensiunea tortului, îndrăgitul jurnalist a declarat că și-ar dori să-l împartă cu toți cei prezenți în sală și, ca dovadă că iubește cu-adevărat România, le-a arătat spectatorilor că are tatuat pe brațul stâng lupul dacic.





După proiecția documentarului, constănțenii au participat la un spectacol al tradițiilor dobrogene, prezentat de Ionuț Dulgheriu.





Au fost prezenți la ședința solemnă, alături de președintele CJC, Mihai Lupu, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, subprefectul județului Constanța, Marilena Dragnea, precum și administratorul public al județului Tulcea, Dumitru Mergeani, alături de subprefectul județului Tulcea, Aslâ-Aişe Mierlă.