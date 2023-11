Organizarea bisericească în Dobrogea la 1878: un început dificil

„Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre și nimeni nu le va putea lovi , fără a-și primi legiuita pedeapsă”. Așa le promitea și îi asigura Domnitorul Carol I, la 14 noiembrie 1878, pe locuitorii Dobrogei abia intrată în hotarele României în urma războiului din 1877-1878 și a Tratatului de la Berlin. Și tot el adăuga, într-un ordin de zi către armată: „veți găsi și locuitori de alt neam, de altă religiune. Toți aceștia devenind membri ai statului român, au dreptul la protecțiunea, la iubirea voastră. Între aceștia veți afla și populațiuni musulmane, a căror religiune, familie, moravuri - se deosebesc de ale voastre. Eu cu dinadinsul vă recomand de a le respecta”.Suntem obișnuiți și este firesc să fie așa, ca de Ziua Dobrogei să sărbătorim, să fim bucuroși, să organizăm festivități și să evocăm la distanță de generații o reușită importantă a palmaresului național. Prea puțin ne aducem aminte că cea mai recentă provincie a statului român la acea dată era desprinsă parcă dintr-o altă lume și a necesitat eforturi uriașe de integrare, populare și modernizare, probabil unul dintre cele mai ambițioase, ample și dificile proiecte ale statului român modern. Nimic din ceea ce cuprindea Dobrogea la 1878 nu părea să semene cu România: populația ca număr și compoziție, economia și infrastructura, instituțiile și moravurile și, nu în ultimul rând, viața religioasă.Această ultimă dimensiune, a vieții religioase, a fost considerată, chiar de la înălțimea scaunului domnesc a lui Carol I, ca una dintre cele mai importante pentru întregul efort de integrare al noii provincii. Ca dovadă, așa cum am arătat, Domnitorul nu a omis-o din primele lui gânduri transmise localnicilor. Pe acest ogor, însă, mai ales privind organizarea bisericească, munca era imensă, obstacolele păreau insurmontabile, iar resursele locale aproape inexistente.Dintr-un început, deci din noiembrie 1878, Dobrogea a fost inclusă în Eparhia Dunării de Jos, recent înființată și ea, cuprinzând județele Brăila, Covurlui, Constanța și Tulcea, cu sediul la Galați și condusă de marele Episcopul Melchisedec Ștefănescu. Dar păstorirea acestuia nu a fost de lungă durată, în martie 1879 fiind chemat să ocupe scaunul de ierarh al Romanului. În locului lui a fost ales, tot în martie 1879, Episcopul Iosif Gheorghian, fost al Hușilor.La un an de la intrarea Dobrogei sub administrația românească și sub păstorirea Episcopiei Dunării de Jos, raportul revizorului eclesiastic Ieronim Ștefănescu era dramatic. În județul Constanța se aflau doar 36 de bisericii, majoritatea dintre acestea degradate la limită, neîngrijite și fără posibilități de reparații, dat fiind că se întrețineau din ofrandele credincioșilor. Erau construite din nuiele și vălătuci, fără a fi delimitate cu garduri și fără a avea măcar cele necesare slujbelor. De fapt, erau case ordinare cu câteva icoane, ba una dintre ele era într-un hambar. Cimitirele aveau aceeași stare disperată.Pe seama acestor biserici slujeau 40 de clerici, despre a căror stare materială și morală, realmente decăzute, raportul insistă mai mult. În privința pregătirii lor școlare, a cunoștințelor necesare unor slujitori ai altarelor, nici preoții, nici cântăreții nu posedau vreun titlu care să ateste o minimă formă de pregătire seminarială. Singura excepție erau doi preoți bulgari, dar care refuzau să recunoască autoritățile bisericești românești. Unii dintre ei afirmau verbal că au făcut câte o clasă, două sau trei prin seminarele din România, apoi au trecut în Dobrogea și au fost hirotoniți.Lect. univ. dr. Gabriel Stelian MANEA,Facultatea de Istorie și Științe Politice,Universitatea „Ovidius” din Constanța