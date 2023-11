ZIUA DOBROGEI - Asociația „Sine Qua Non” lansează un volum de peste 1.000 de pagini

Proiectul cultural „Constanţa - Istorie, vecinătate, multiculturalitate”, implementat de Asociația „Sine Qua Non” și finanțat de Primăria Constanța, se va încheia în data de 14 noiembrie 2023, de Ziua Dobrogei, cu lansarea unui volum de studii și articole științifice.Prin proiectul științific și cultural „Constanţa- istorie, vecinătate, multiculturalitate”, asociația a promovat, în rândul constănțenilor și al turiștilor: istoria orașului Constanța, istoria Dobrogei și istoria românilor, patrimoniul cultural dobrogean și național și cele mai noi descoperiri arheologice din Constanța, din Dobrogea și din întreaga țară. Mai mult decât atât, prin evenimentele științifice și culturale organizate, anul acesta, au fost marcate și câteva momente mai importante din istoria noastră națională: 100 de ani de la adoptarea Constituției României Mari; 145 de la Unirea Dobrogei cu România; Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu.O parte a comunicărilor științifice susținute în cadrul celor cinci simpozioane se regăsește în volumul omagial dedicat sărbătoririi Zilei Dobrogei, un volum de peste 1.000 de pagini, editat în format academic. În acest volum au publicat studii și articole științifice: istorici, cercetători științifici, profesori universitari și preuniversitari, arheologi, muzeografi, restauratori, conservatori, arhiviști, bibliotecari și alți oameni de cultură din Constanța, din Dobrogea și din întreaga țară.Volumul începe cu un Cuvânt înainte, urmat de cinci capitole care au aceeași denumire cu simpozioanele menționate. Fiecare studiu conține cuvinte cheie și câte un rezumat în limba română și într-o limbă de circulație internațională. Pentru o prezentare mai complexă și detaliată a informațiilor scrise, unele studii au inserate și imagini, în text sau la finalul textului.După cum am menționat deja, scopul principal al acestui proiect a fost acela de promovare, în rândul constănțenilor și al turiștilor, a istoriei orașului Constanța, a istoriei Dobrogei și a istoriei românilor, a patrimoniului cultural dobrogean și național și a monumentelor arheologice și istorice din Peninsula Constanței. Acesta este și motivul pentru care unul dintre simpozioane, coordonat de dr. Lavinia Dumitrașcu, l-am intitulat: „Constanţa şi lumea românească modernă şi contemporană”. Comunicările susținute la acest simpozion se regăsesc în capitolul III al volumului. De asemenea, anul acesta, chiar în ziua în care va fi lansat volumul, dobrogenii vor sărbători 145 de ani de la Unirea Dobrogei cu România. Prin urmare, în cadrul proiectului am dorit să marcăm și acest important eveniment din istoria românilor, petrecut în ziua de 14 noiembrie 1878, data la care Dobrogea a intrat, oficial, în granițele statului modern român. Astfel, unul dintre simpozioane l-am denumit „145 de ani de istorie militară şi administraţie românească în Dobrogea”, iar comunicările acestui simpozion au fost inserate în capitolul V din volum, coordonat de dr. Costin Scurtu.Nu trebuie să uităm că tot în acest an s-au împlinit 100 de ani de la adoptarea Constituției României Mari, motiv pentru care, împreună cu prof. univ. dr. Marian Cojoc, am hotărât să organizăm un simpozion prin care să marcăm Centenarul Constituției adoptate de Parlamentul României în anul 1923. Desigur, orașul Constanța are o bogată istorie antică și medievală, perioade în care purta denumirile de: Tomis, Constantiana sau Kustendje. Pentru a promova aceste perioade istorice în rândul constănțenilor și al turiștilor, am organizat simpozionul „Conexiuni culturale, economice şi monetare în Antichitate şi Evul Mediu, coordonat de dr. Gabriel Mircea Talmațchi și dr. Cristina Paraschiv-Talmațchi. Astfel, în capitolul II din volum pot fi parcurse studii și articole științifice referitoare la: antichitate, numismatică și perioada medievală.Și, nu în ultimul rând, capitolul I din volum, intitulat „De la simbol la semn” cuprinde studii și articole referitoare la semnele și simbolurile din preistorie și din perioadele istorice care au urmat: dacică, prefeudală, modernă și recentă. Simpozionul a fost coordonat de prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici și prof. dr. hab. Magda Lazarovici. Lucrările analizează simboluri și semne realizate cu unelte de metal descoperite pe roci sau blocuri megalitice aflate pe creste, pe cărări de munte sau pe drumurile mai des circulate. Astfel de semne și simboluri mai apar pe: vase din lut, idoli, metale etc. Unele simboluri și semne reprezintă stelele și planetele strălucitoare sau constelațiile ce pot fi observate de pe teritoriul țării noastre, în toate cele patru anotimpuri.În concluzie, Asociația „Sine Qua Non” și-a propus ca acest proiect științific și cultural, finanțat de Primăria Municipiului Constanța, să fie încheiat în ziua de 14 noiembrie 2023, de Ziua Dobrogei, pentru a marca împlinirea a 145 de ani de la Unirea Dobrogei cu România. Lansarea volumului omagial va avea loc la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, începând cu ora 14.00. La eveniment sunt așteptați în special constănțenii, dar și toți cei pasionați de istorie și patrimoniul cultural dobrogean.