Istoria fundamentală a României, prezentată de istorici constănțeni liceenilor din Nicolae Bălcescu

Elevii claselor a VII-a A și a VII-a B de la Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu, sub coordonarea profesorului de istorie, Dragoș Dragomir, a directorului instituției de învățământ, prof. dr. Dragoș Osoianu și a prof. Constantina Darabant, au desfășurat o activitate referitoare la procesul de formare și întregire a statului român modern.Important de menționat este faptul că activitatea didactică a beneficiat de vizita a doi istorici de la Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, cercetător ștințific – dr. Lavinia Dacia Dumitrașcu, care este, de asemenea, președintele Societății de Științe Istorice din România, filiala Constanța, respectiv cercetător științific – dr. Sorin Marcel Colesniuc, președintele Asociației SINE QUA NON Constanța.Oaspeții au prezentat elevilor etapele constituirii României Mari: unirea Principatelor Române, revenirea Dobrogei la patria mamă, unirea Bucovinei, Basarabiei și Transilvaniei cu România.Activitatea a oferit un bun prilej elevilor prezenți de a-și îmbogăți cultura generală, pentru a înțelege mai bine importanța zilei Dobrogei și a Zilei Naționale și pentru a fixa câteva date fundamentale din istoria modernă a României.