Zilele Dobrogei sărbătorite la Muzeul de Artă Constanța

Muzeul de Artă Constanța sărbătorește anul acesta Zilele Dobrogei printr-o serie de activități destinate unui public divers. În acest sens, în perioada 13–22 noiembrie 2023, vor fi vernisate două expoziții de fotografie și vor fi organizate o serie de ateliere de creație artistică, la care vor participa preșcolari, liceeni, precum și studenți.Luni 13 noiembrie 2023, la Muzeul de Artă Constanța, se va deschide expoziția de fotografie Mud, semnată Alin Panaite, al cărei vernisaj va avea loc miercuri, 15 noiembrie, ora 16.30, în cadrul unui eveniment sincretic inedit, care va aduce împreună vizualul, sunetul și mișcarea corporală.Marți, 14 noiembrie 2023, la Muzeul „Ion Jalea” din Constanța, se va deschide expoziția de fotografie Reminder! The Light of the South, semnată Anca Pașa Deaconu, al cărei vernisaj va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie, ora 17.00.În perioada 19–22 noiembrie, la Muzeul de Artă Constanța, vor avea loc patru ateliere de creație artistică. Dezvoltarea armonioasă și educarea gustului pentru frumos încă de la cea mai fragedă vârstă, dar și în ceea ce îi privește pe tinerii în formare, prin revelarea misterelor spațiului dobrogean, care să contribuie la îmbogățirea viselor și aspirațiilor, prin cultivarea simțului estetic, reprezintă un deziderat pe care instituția de cultură constănțeană și l-a asumat și pe care îl cultivă cu dăruire. În acest sens, duminică, 19 noiembrie 2023, începând cu ora 11.00, la atelirul Peisajul dobrogean în arta românească modernă vor participa elevi de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, sub coordonarea profesorului Broască Aurelian. Seria atelierelor de creație artistică vor continua cu două activități la care vor participa studenți de la Facultatea de Arte, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Luni, 20 noiembrie 2023, începând cu ora 13.00, va avea loc atelierul intitulat Exotismul spațiului dobrogean, iar marți, 21 noiembrie 2023, începând cu ora 14.00, atelierul intitulat Peisajul dobrogean în arta românească modernă. Ambele ateliere vor fi coordonate de lect. univ. dr. Lelia Pîrvan-Rus și lect. univ. dr. Cristina Gelan-Olaru. Miercuri, 22 noiembrie, începând cu ora 11.00, va avea loc cel de-al patrulea atelier de creație artistică, la care vor participa preșcolari de la Grădinița „Căsuța din Pădure” din Constanța, Grupa Piticilor, coordonați de educatoarea Buduroi Iulia Gabriela. Activitatea face parte din proiectul „Lumea magică a formelor și culorilor”.