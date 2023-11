Inflaţie, energie, banking. INFO economic

l Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat că nu se pune problema unei reduceri a dobânzii de politică monetară până când nu se observă că inflaţia scade, menţionând că reducerea dobânzii cheie şi majorarea ei ulterioară, ca urmare a reaprinderii inflaţiei, este cea mai proastă combinaţie. El a afirmat că instituţia se uită atât la Banca Centrală Europeană, cât şi la băncile din regiune, subliniind că nicio ţară din regiune, care are politici monetare bazate pe flotarea cursului de schimb, nu are problema fiscal-bugetară pe care o are România.l Un Memorandum de Înţelegere strategic privind realizarea studiului de fezabilitate pentru implementarea proiectului de infrastructură a Liniei de Înaltă Tensiune în Curent Continuu (HVDC), în România, a fost semnat de Transelectrica, Compania Naţională de Energie UAE/Abu Dhabi - PJSC, Meridiam, E-Infra şi Fluor. Această infrastructură urmează să fie amplasată pe ruta Tuzla - Podişor şi pe cea a conductei de gaz Bulgaria - România - Ungaria - Austria, folosind coridoarele existente pentru cele două rute.l Banca Transilvania a anunţat că a înregistrat aproape opt milioane de tranzacţii, de „Black Friday”, pe 10 noiembrie, în creştere cu 28% faţă de ediţia organizată anul precedent, respectiv dublu în comparaţie cu o zi standard. Tranzacţiile au fost realizate prin toate canalele BT disponibile, respectiv carduri, POS-uri, bancomate etc., se arată într-un comunicat de presă transmis de bancă. De asemenea, peste un milion de tranzacţii au fost realizate prin soluţia de eCommerce a băncii, la clienţii comercianţi.