INFO economic

l International Finance Corporation (IFC), divizia de investiţii a Băncii Mondiale, a finanţat proiecte de peste două miliarde de dolari în România, în ultimii cinci ani, reprezentând aproape jumătate din cât a finanţat instituţia în ultimii 30 de ani, a declarat Cristian Nacu, Senior Country Officer of IFC. IFC a sprijinit băncile să facă bonduri verzi, împrumuturi albastre (n.r. - finanţare a proiectelor de investiţii ecologice dedicate resurselor de apă), lucruri care să ajute la decarbonizare. Nacu a menţionat că, până în 2050, nevoia de finanţare pentru decarbonizare este de 350 de miliarde de dolari.l Sindicatul Unit TAROM propune mărirea flotei ATR cu 10-15 aeronave ATR 72/600 luate în leasing, având în vedere gradul de încărcare de aproximativ 80% pe destinaţiile interne înregistrat în anul 2022, şi susţine că această măsură strategică va consolida poziţia companiei în industria aviatică. De asemenea, sindicatul reaminteşte propunerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României privind înfiinţarea unei companii de transport aerian care să lege principalele oraşe ale ţării. În acest sens, 15 consilii judeţene s-au întâlnit sub tutela CCIR şi s-a apreciat că un asemenea proiect ar aduce beneficii pentru comunitatea de afaceri din România şi nu numai.l Investiţiile făcute de operatorii de distribuţie în dezvoltarea reţelei au însumat 13,5 miliarde lei în ultimii şase ani, însă, pentru atingerea ţintelor pe care România le are pentru 2030, este nevoie de o triplare a acestora într-un scenariu minim obligatoriu, a afirmat directorul executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, Daniela Dărăban.