Infrastructură rutieră, energie, investiţii feroviare. INFO economic

l Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat procedurile administrative pentru semnarea contractului ce vizează construcţia ultimului lot din Autostrada A7, respectiv Pietroasele - Municipiul Buzău, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Contractul are o valoare de aproximativ 1,09 miliarde lei fără TVA, iar drumul urmează să fie construit în 20 de luni. Finanţarea lucrărilor se face prin PNRR.l Federaţia Patronală Petrol şi Gaze, sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei, organizează, în zilele de 7 şi 8 noiembrie, cea de-a VI-a ediţie a evenimentului Romanian International Gas Conference - RIGC 2023, cu tema „Redefinirea securităţii aprovizionării. Potenţialul noilor tehnologii pentru o tranziţie energetică durabilă”. Conferinţa reuneşte oficiali din cadrul instituţiilor Uniunii Europene, reprezentanţi guvernamentali din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi din regiunile Europei Centrale şi de Est şi din Europa de Sud-Est. În plus, va găzdui reprezentanţi din industria de petrol şi gaze şi alte personalităţi-cheie din sectorul energetic internaţional.l Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anulat procedura de achiziţie a 12 trenuri „pe hidrogen”, în condiţiile existenţei depunerii unei singure oferte neconforme, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, 7 noiembrie, de instituţie. Potrivit sursei citate, ARF a transmis în SICAP raportul procedurii privind anularea licitaţiei, pe motivul depunerii unei singure oferte neconforme (componenta tehnică). Conform procedurilor legale, oferta financiară nu a mai fost consultată de comisia de evaluare a ARF.