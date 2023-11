George Niculescu (ANRE): „Tranziţia energetică este un proces ireversibil”

Tranziţia energetică este un proces ireversibil în care ţinem cont de toate ţintele impuse de Comisia Europeană, dar trebuie să luăm în calcul şi profilul pe care îl are România, a declarat, în cadrul unei conferinţe de specialitate, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), constănţeanul George Niculescu.„Tranziţia energetică este un proces ireversibil. Odată început, nu mai putem să dăm înapoi. Suntem în mijlocul tranziţiei energetice, suntem într-o cursă de a ne atinge ţintele ambiţioase. Lucrul acesta se face într-un plan pe care Ministerul Energiei l-a pus la punct şi chiar actualizează Planul Naţional Integrat în Domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice, care este un plan ambiţios.Ţinem cont de toate ţintele impuse de Comisia Europeană, dar trebuie să ţinem cont şi de profilul pe care îl are România. Evident că trebuie să ţinem cont de zăcămintele de gaze naturale pe care le avem, acest combustibil de tranziţie pe care îl vom folosi pentru a finanţa tranziţia energetică. Cred eu că merg mână în mână toate demersurile României de a-şi atinge ţintele cu privire la proiectele din regenerabil, o bază solidă în ceea ce priveşte producţia de gaze naturale”, a spus George Niculescu.Preşedintele ANRE a precizat că apetitul pentru investiţii în domeniul regenerabil continuă şi doar marţi Comitetul de reglementare a aprobat autorizaţiile de înfiinţare pentru capacităţi de energie regenerabilă de aproximativ 130 de megawaţi.„De asemenea, ţinând cont şi de ambiţiile pe care le avem în sectorul nuclear, în Comitetul de reglementare am aprobat autorizaţii de înfiinţare pentru capacităţi de energie regenerabilă de aproximativ 130 de megawaţi. Apetitul pentru investiţii în domeniul regenerabil continuă. Intenţia investitorilor ne arată că suntem în mijlocul tranziţiei. La programele derulate de Ministerul Energiei cu privire la finanţarea producerii de energie electrică din surse regenerabile, sunt aproximativ 70-80 de contracte semnate deja”, a explicat Niculescu.