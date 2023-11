Turism, agricultură, industrie grea. INFO economic

l România are o prezenţă remarcabilă la Târgul de turism de la Londra, depăşind cu mult nivelul din anul 2022, însă are nevoie de un buget de 30 de milioane de euro pentru a atrage 10 milioane de turişti străini pe an, susţine vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Adrian Voican.Cu 38.500 de vizitatori şi 3.500 de expozanţi din 184 de ţări, World Travel Market reprezintă un punct de întâlnire esenţial pentru profesioniştii din domeniul turismului.l Cifra de afaceri a companiilor agricole a înregistrat a doua cea mai mare creştere nominală anuală din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungând la maximul istoric de 68 miliarde de lei în 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin „Evoluţia sectorului agricol din România”.Pentru 2023, se estimează continuarea creşterii sectorului şi depăşirea nivelului record atins în 2022, până în apropiere de pragul de 80 de miliarde de lei, în baza persistenţei presiunilor inflaţioniste şi a estimării de majorare a producţiei anuale de cereale cu 24%.l Liberty Galaţi a început procesul de repornire a Furnalului nr. 5, care va fi operaţional în următoarele zile, a anunţat compania.„Acest proces are loc în condiţiile dificile de piaţă pentru producătorii de oţel din Europa, la care compania se adaptează prin ajustarea mixului de produse şi a graficelor de producţie, prin reducerea costurilor şi prin colaborarea cu guvernul pentru a reduce diferenţa faţă de preţurile energiei înregistrate în Europa”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Liberty Galaţi.