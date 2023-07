Lansare de carte la Muzeul de Artă

Sâmbătă, 8 iulie, de la ora 16, la Muzeul de Artă din Constanța, universitarul Mădălina Tănase lansează prima ei carte, intitulată „De ce plâng fetele cuminți”. „Cartea este o confesiune despre o perioadă critică din viața autoarei care a luptat cu toate forțele pentru a învinge cancerul. A reușit să supraviețuiască și să ne povestească teroarea pe care o simte cineva care se află în această situație. Am citit textul și am rămas profund impresionat de luciditatea și sinceritatea cu care Mădălina se confesează și ne demonstrează, indirect nouă, cât de binecuvântați suntem că nu am trecut prin astfel de momente”, transmite Enache Tușa, gazda evenimentului.Mădălina Tănase este profesor universitar, supraviețuitoare de cancer de de sân și cineva care își dorește cu disperare să devină mamă. Născută în România, Mădălina s-a mutat în SUA în anul 2001, ca studentă în programul de masterat în Psihologie Educațională la Universitatea Iowa de Nord. În anul 2003, Mădălina s-a mutat în Las Vegas, unde s-a înscris în programul de doctorat în Științele Educației la Universitatea Las Vegas Nevada. În prezent, Mădălina locuiește în Jacksonville, Florida. Din anul 2008, predă cursuri de educație și este implicată în proiecte de cercetare în cadrul Universității Florida de Nord.