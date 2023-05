365 de femei, surprinse în 365 de desene, toate expuse la Muzeul de Artă Constanţa

Muzeul de Artă Constanța găzduiește în perioada 3-28 mai expoziția „Les dames de Bucarest” a artistei Georgiana Chițac. Aceasta cuprinde numeroase desene cu 365 de femei, realizate în 365 de zile. „Ideea proiectului mi-a venit în 2016. Abia îl născusem pe fiul meu. Eram prinsă în îngrijirea lui perpetuă, iar plimbarea zilnică făcea parte din protocol. Eram dornică să desenez, iar femeile au fost subiectul care mi-a sărit în ochi în timpul plimbărilor. Am realizat câteva, am abandonat însă repede, fiind depăşită de situație, de propria stare, de evenimentele care uneori tind să se succeadă halucinant de repede. Am avut nevoie de trei ani şi jumătate de lucru intens, de o pandemie şi de o schimbare de atitudine ca să am curajul să reîncep acest proiect, de data aceasta cu un obiectiv mult mai precis: să desenez 365 de femei, în 365 de zile. Era un alt fel de a documenta anul 2021, un an care nu ar trebui uitat cu ușurință. Mi se întâmplă să răsfoiesc desenele din urmă şi mi se pare fascinant cum, prin intermediul lor, observ schimbarea vremii sau renunţarea la restricțiile pandemiei”, a declarat artista. Ea a precizat că lucrările au urmărit să surprindă diversitatea Bucureştiului, dar şi să ofere privitorului o incursiune într-un an din viaţa unui ilustrator, cu toate oscilațiile cărora trebuie să le facă față zilnic.