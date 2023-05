Expoziția itinerantă „In memoriam Vasile Stoica (1889–1959) – diplomat român”, deschisă la Muzeul de Artă Constanța

Muzeul de Artă Constanța organizează vineri, 26 mai 2023, de la ora 16.00, vernisajul expoziției „In memoriam Vasile Stoica (1889–1959) – diplomat român”. Evenimentul va avea loc în cadrul Sesiunii Internaționale de Comunicări Cultural-Științifice, cu tema „Realism și alegorie în creația artistică”, ce se va desfășura în perioada 26–27 mai 2023, la instutuția de cultură constănțeană.Expoziția prezintă un parcurs al vieții diplomatului român Vasile Stoica și face parte dintr-un proiect inițiat de Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” și Asociația Ștefadina din București, sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Opriș. Proiectul a debutat în anul 2019, cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la nașterea lui Vasile Stoica, „intelectual rasat și martir al libertății, eminent reprezentant al Ardealului suferind și al României reîntregite”.Expoziția este curatoriată de prof. univ. dr. Ioan Opriș. Documentaţia privind expoziția biografică itinerantă provine de la Arhivele Naţionale, Arhiva Diplomatică, Arhiva Militară, Biblioteca orăşenească şi Muzeul „Gheorghe Lazăr” din Avrig, precum și de la Lia Maria Stoica-Vasilescu, Ioan Opriş, Maria Grancea și Martin Rill. Obiectele prezentate în expoziție aparţin colecţiei Stoica-Vasilescu.Vasile Stoica s-a născut la data de 1 ianuarie 1889, în Avrig, Sibiu și a fost diplomat, publicist, analist politic și asistent apropiat al lui Ionel I. C. Brătianu. Vasile Stoica a făcut parte din corpul diplomatic al Ministerului Regal al Afacerilor Străine din București și a fost cel care a redactat „Proclamațiile către Țară și Armată” lansate de regele Ferdinand I cu prilejul intrării României, în august 1916, în Primul Război Mondial, unde s-a remarcat prin participarea sa ca voluntar. În anul 1917 a făcut parte din delegația trimisă în SUA, pentru prezentarea în fața opiniei publice americane a motivelor pentru care România a intrat în războiul mondial. Vasile Stoica a fost colaborator al cotidienelor americane The New York Times, The Washington Post, The New York Herald Tribune, The New Republic, The Literary Digest și a cooperat cu membrii emigrației române din SUA pentru cauza națională. Începând cu 16 iulie 1921 a făcut parte din Ministerul Afacerilor Străine din București, unde a devenit, în perioada 1930–1936, ministru plenipotențiar la Tirana și Sofia. În perioada 1937–1939 a fost ambasador în Țările Baltice, iar în perioada 1939–1945 a fost secretar general al Ministerului Afacerilor Externe. În anul 1946, dr. Petru Groza l-a trimis pe diplomatul Vasile Stoica la Conferința de Pace de la Paris, pentru a susține cauza României ca țară cobeligerantă. La instaurarea regimului comunist în România, Vasile Stoica a refuzat să se înscrie în Partidul Muncitoresc Român, motiv pentru care a fost trimis în detenție pentru o perioadă de șapte ani (1948– 954). În anul 1957 a fost din nou arestat și condamnat la 10 ani de închisoare. Doi ani mai târziu, marele diplomat român Vasile Stoica se stingea din viață în închisoarea de la Jilava.Expoziția, care îl omagiază pe marele diplomat român, este deschisă publicului iubitor de artă din data de 24 mai 2023 și poate fi vizitată pâna la data de 24 iunie 2023.