Județul Constanța, gazda evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Dobrogei

Dacă anul trecut, Consiliul Județean Tulcea a fost gazda acestui mare eveniment, iată că anul acesta, Consiliul Județean Constanța a avut onoarea de a organiza și sărbători istoria și cultura bogată a acestei regiuni, alături de omologii și frații săi regionali din județul Tulcea. Astfel, la invitația Consiliului Județean Constanța, o delegație oficială condusă de administratorul public al județului Tulcea, Dumitru Mergeani, a participat astăzi la eveniment.Ziua a debutat cu o ceremonie militară și religioasă, urmată de o depunere de coroane, desfășurată pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, la monumentul dedicat eroilor români din Războiul de Independență al României.Seria evenimentelor a continuat cu Ședința Solemnă Comună a Consiliului Județean Tulcea și Consiliul Județean Constanța, desfășurată în Sala “Remus Opreanu” a Palatului Adminitrativ Constanța. Au fost prezenți, alături de președintele CJC, Mihai Lupu, primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, subprefectul Județului Constanța, Marilena Dragnea, precum și Administratorul Public al județului Tulcea, Dumitru Mergeani, alături de subprefectul județului Tulcea, Aslâ – Aişe Mierlă.“Putem spune enorm de multe lucruri despre Dobrogea. S-au scris, se scriu și se vor mai scrie multe pagini despre acest loc minunat, încărcat de tradiție și istorie și despre apartenența noastră de-a lungul timpului pe aceste meleaguri. Această zi este a noastră, a tuturor dobrogenilor indiferent de apartenența politică, de etnie sau de confesiunea religioasă. Pentru noi, cei care slujim în administrația publică locală din Dobrogea, este o ocazie specială să ne amintim de importanța acestei întoarceri sub stindardul românesc, dar mai ales, să reflectăm asupra responsabilităților noastre față de această minunată regiune și comunitatea sa diversă.Ca parlamentar am militat, pentru sărbătorirea prin lege a Zilei Dobrogei, o zi care era firesc să fie marcată la nivel național. Astăzi, mi-aș fi dorit să putem anunța împreună, în ziua dedicată dobrogenilor, că taxa de pod de la Fetești și Giurgeni a fost eliminată de către autoritățile centrale. Dorința mea ar fi fost să remediem această nedreptate majoră la adresa cetățenilor din Constanța și Tulcea, singurii din țară care sunt obligați să plătească pentru a traversa podurile în drumul lor către casă sau înapoi.În calitate de reprezentanți ai acestei regiuni aparte, avem ocazia să promovăm și să sărbătorim diversitatea etnică și culturală unică a Dobrogei. Putem colabora pentru a consolida legăturile dintre comunități și pentru a face această regiune să prospere din punct de vedere economic, social și cultural.Vă îndemn să continuăm să lucrăm împreună cu încredere, să ne sprijinim reciproc în eforturile noastre și să contribuim astfel la construirea unui viitor mai bun și mai echitabil pentru toți locuitorii Dobrogei.La mulți ani, Dobrogea! La mulți ani, dobrogeni!– a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.Ședința solemnă a fost onorată de prezența jurnalistului britanic Charlie Ottley, cel care a făcut România celebră în toată lumea prin documentarul „Flavours of Romania – Dobrogea”.Acesta a prezentat faimosul documentar, care subliniază arhitectura, istoria și obiceiurile tuturor etniilor ce locuiesc pe aceste meleaguri.La finalul ședinței solemne, în semn de recunoștință și apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea Dobrogei, președintele CJC a oferit membrilor delegației din Tulcea, un dar autentic dobrogean.Prin organizarea acestui eveniment, Consiliul Județean Constanța aduce o recunoaștere și o răsplătire simbolică a tuturor eforturilor persoanelor care au contribuit și contribuie, zi de zi, la clădirea unei societăți sănătoase, bazate pe valori solide.