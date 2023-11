OMD Mamaia Constanța inițiază noi proiecte alături de jurnalistul Charlie Ottley

De Ziua Dobrogei, constănțenii au putut viziona în premieră, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin” documentarul „Flavours of Romania – Dobrogea” care a fost proiectat marți, 14 noiembrie, în prezența autorităților publice locale și a numeroși constănțeni, dornici să îl cunoască pe jurnalistul britanic Charlie Ottley.Charlie Ottley, îndrăgostit de meleagurile românești, a povestit publicului prezent în sală despre călătoria sa culturală, istorică și gastronomică prin Dobrogea și a îndemnat Diaspora să se întoarcă în România, o țară pe care acum o numește acasă:“Este minunat să văd atât de mulți oameni tineri aici, în această sală, pentru că voi sunteți viitorul. Am un mesaj pentru voi și acesta este: stați aici, vă rog, când veți fi mai mari! România are un potențial imens! Exact asta am încercat să arătăm în noul sezon Flavours of Romania. Pentru cei plecați în străinătate, veți vedea un mesaj în filmul pe care îl veți viziona – am doar două cuvinte pentru Diaspora: veniți acasă! Țara voastră are nevoie de voi, iar familia mai mult ca sigur că vă duce dorul”, a precizat jurnalistul britanic Charlie Ottley, înainte de proiecția filmului documentar “Flavours of Romania – Dobrogea”.La finalul proiecției Charlie Ottley a primit cadou din partea reprezentanților autorităților publice locale un tort în forma țării noastre, care să-i amintească momentul proiecției filmului de la Constanța, cu ocazia Zilei Dobrogei.Prezent în vizită la OMD Mamaia Constanța, jurnalistul britanic s-a arătat deschis să continue proiectele de promovare ale Dobrogei și să descopere și alte locuri din Constanța, respectiv din stațiunea Mamaia:“Am fost copleșit de sprijinul pe care l-am avut din partea constănțenilor. Am venit special să vedem episodul nostru despre Dobrogea, de ziua națională a Dobrogei – La mulți ani, tuturor! Am căzut de acord să ne dedicăm energia pentru a promova orașul și județul Constanța, pentru a arăta lumii ce are de oferit Constanța. Sunt extrem de entuziasmat. Cred că istoria de aici este pur și simplu incredibilă, iar gastronomia, vinul și cultura sunt uimitoare. De asemenea artele, festivalurile și evenimentele! Așteptăm cu nerăbdare să documentăm toate acestea și să realizăm un film superb care va apărea la un moment dat în 2024,” a declarat jurnalistul britanic Charlie Ottley.“Prezența lui Charlie Ottley la Constanța nu poate decât să ne bucure. Este încă un semn al faptului că destinația Mamaia Constanța se îndreaptă către noi proiecte. Facem pași mici, dar siguri către viitoare parteneriate, iar colaborarea cu Charlie Ottley este de o mare valoare pentru orașul Constanța și implicit, pentru stațiunea Mamaia. Destinația noastră merită să rivalizeze cu alte locații căutate pentru festivaluri din Ibiza sau München”, susține George Măndilă, Președinte Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța.După proiecția filmului documentar, publicul a putut urmări un spectacol al tradițiilor dobrogene, susținut pe scena Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” de mai multe ansambluri tradiționale din Dobrogea.Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Constanța, Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.