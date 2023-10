În luna august a acestui an, Organizația de Management al destinației Mamaia - Constanța anunța că va elabora și implementa strategia de dezvoltare și marketing turistic la nivel local.Organizația a semnat contractul de achiziții pentru serviciile de realizare a strategiei cu firma BrandBerry din Brașov.Implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic are rolul de a duce la îmbunătățirea serviciilor oferite, a imaginii destinației și la extinderea sezonului turistic:“Realitatea ultimilor ani ne-a arătat că destinația Mamaia – Constanta are nevoie de o abordare nouă, una îndrăzneață și în pas cu vremurile pe care le traversează turismul mondial. Aceasta direcție poate fi identificată numai printr-o consultare deschisă a operatorilor din turism, autorităților, dar mai ales a turiștilor care vin an de an să viziteze Constanța”, a precizat Calin Ile, expert turism BrandBerry.Reprezentanții Organizației de Management al destinației Mamaia – Constanța spun că acest pas reprezintă o obligație asumată în dosarul de avizare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, al OMD-ului local:“Am încredere în profesionalismul noului partener contractual, așteptăm cu nerăbdare întâlnirile cu toți factorii interesați din destinația Mamaia-Constanta și bineînțeles, interpretarea datelor. Este evident faptul că avem nevoie de o strategie de marketing turistic, iar procedura de achiziție a urmat toți pașii legali. La baza selecției a stat criteriul prețului cel mai mic, combinat cu portofoliul și profesionalismul firmei”, a adăugat George Măndilă, președinte al Organizatiei de Management al Destinației Mamaia-Constanta.Destinația Mamaia – Constanța este una dintre cele mai cunoscute din Romania și tocmai acest aspect transformă proiectul de realizare a strategiei de marketing într-o mare provocare:“Avem încredere că experiența noastră ne va conduce pe drumul cel bun în găsirea unei soluții care să ofere unitate în comunicarea destinației Mamaia- Constanta, dar care să respecte în același timp specificul particular al obiectivelor turistice din destinație”, este de părere Romulus Oprică, sociolog.Elaborarea strategiei va începe la 1 noiembrie, iar finalizarea ei ar trebui să aibă loc în luna martie a anului viitor, având o durată de aplicare de 6 ani, din 2024 și până în 2029 inclusiv.Totodată, reprezentanții companiei BrandBerry au precizat că elaborarea strategiei va deține un calendar de activități, care va include mai multe etape: analiza informațiilor disponibile public despre destinație, o serie de cercetări cantitative de măsurare a percepției și așteptărilor stakeholderilor (autorități, operatori din industria ospitalității și turiști), identificarea unor exemple de bune practici din destinații similare, interviuri și focus-grupuri de calibrare a strategiei.