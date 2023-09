Ziua Mondială a Turismului: OMD trece în revistă succesul destinației Mamaia-Constanța în 2023

După un sezon în care a înregistrat, în mai multe rânduri, un grad de ocupare aproape de 100%, stațiunea Mamaia și-a consolidat poziția în topul celor mai căutate destinații turistice din România și și-a reconfirmat meritele pentru obținerea titlului „Destinația Anului 2023”. În contextul Zilei Mondiale a Turismului, Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța, asociația responsabilă de promovarea turistică a stațiunii, trece în revistă realizările sezonului care tocmai s-a încheiat și își reafirmă angajamentul pentru elevarea standardelor în această destinație de referință pentru turismul românesc.Oferta diversificată de servicii, dar și evenimentele de anvergură, care au avut loc în stațiune, în acest an, au adus Mamaia în centrul atenției turiștilor din țară, și nu numai. Rețeta care sa dovedit a fi una de succes a fost îmbinarea avantajelor naturale ale zonei de litoral Mamaia-Constanța cu cele culturale și de divertisment, oferind astfel o paletă largă de activități și experiențe. Multe dintre aceste evenimente, organizate cu susținerea OMD, au avut un rol important în promovarea destinației și pe plan internațional. Un număr mare de străini au avut ocazia să descopere toate beneficiile pe care le are de oferit litoralul românesc, după ce au ajuns aici atrași de concerte, festivaluri și cluburi.Unul dintre avantajele unice de care beneficiază stațiunea Mamaia, și care ocupă un rol important în strategia de promovare urmărită de OMD, este proximitatea orașului Constanța. Astfel, destinația reușește să formuleze o ofertă turistică adresată nu doar iubitorilor de distracție, dar și celor care sunt în căutare de experiențe culturale, istorice sau gastronomice. În plus, varietatea activităților pe care Constanța le oferă, tot timpul anului, permite prelungirea sezonului turistic mai mult decât în orice altă destinație de pe litoralul românesc.„Ziua Mondială a Turismului ne oferă o bună ocazie pentru a trece în revistă realizările de până acum și planurile de viitor, dar și pentru a reaminti importanța acestui sector în economia națională. Pe lângă plăcerea vacanțelor, turismul înseamnă și dezvoltare economică și culturală. Ne dorim ca rezultatul activității noastre să fie o ofertă din care atât turiștii, cât și antreprenorii și comunitatea locală să aibă de câștigat”, a afirmat George Măndilă, președinte al Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța.În perspectiva sezonului viitor, OMD Mamaia-Constanța pregătește o serie de proiecte ambițioase care să sporească atractivitatea stațiunii. Se va pune accent pe extinderea portofoliului de evenimente și pe derularea unei ample campanii de promovare, cu viziunea de a transforma zona Mamaia – Constanța într-o destinație atrăgătoare pentru o gamă diversificată de turiști, pentru un sezon de cel puțin cinci luni pe an.