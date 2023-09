OMD Mamaia, parteneră la Cupa Davis

Chiar dacă sezonul estival 2023 este pe sfârșite, asta nu înseamnă că românii dornici să meargă la plajă nu vor mai putea face acest lucru: meteorologii au anunțat temperaturi ridicate și în luna septembrie. În plus, cazarea este mult mai ieftină, iar în stațiunea Mamaia, de exemplu, vor fi și câteva evenimente.La jumătatea lunii septembrie a.c., în stațiunea Mamaia va avea loc un eveniment sportiv de mare anvergură. Este vorba despre Cupa Davis, unde România va întâlni Taiwanului. Organizația de Management a Destinației Mamaia – Constanța va fi parteneră la acest eveniment.„În Constanța vor fi destule evenimente și vom intra într-un parteneriat cu Federația Română de Tenis, pentru meciul din Cupa Davis ce va avea loc în Mamaia, la jumătatea lunii septembrie. Totodată, în septembrie va mai avea loc și festivalul Sunwaves în stațiune. Plus, vor mai fi evenimente în Zona Peninsulară, iar acum ecuația turistică este în felul următor: cazare la Mamaia, plimbare la Constanța, cam așa se configurează o seară reușită în destinația turistică Mamaia – Constanța, în luna septembrie“, a precizat George Măndilă, președintele OMD Mamaia – Constanța.Echipa masculină de tenis a României va juca împotriva Taiwanului în Grupa Mondială I a Cupei Davis by Rakuten, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc la Londra. Meciurile se vor disputa în Mamaia, în zilele de 15-16 sau 16-17 septembrie, câştigătoarea urmând să evolueze în calificările pentru turneul final al Cupei Davis. Echipa învinsă va juca, în continuare, în play-off, pentru menţinerea în Grupa Mondială I.