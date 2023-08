OMD Mamaia-Constanța aduce din nou muzică live în Mamaia: Elena Gheorghe și Iulia Dumitrache urcă astăzi pe scenă din Piațeta Cazino

Minivacanța aduce un nou concert live pe scena din Piațeta Cazino. OMD Mamaia Constanța a completat programul evenimentelor de weekend cu încă un spectacol, în seara de 15 august, dedicat turiștilor și constănțenilor care vor ajunge în Mamaia, în cele mai animate zile ale acestei veri.Sărbătoarea continuă pe litoral și în ultima zi a minivacanței, atunci când pe aceeași scenă vor urca Elena Gheorghe și Iulia Dumitrache, pentru o seară dedicată muzicii de petrecere, cu piese din folclorul armânesc și balcanic, interpretate live în centrul statiunii.Zilele libere acordate de obicei la mijlocul lunii august, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, aduc în fiecare an, la Mamaia, zeci de mii de oameni. Turiștii sunt atrași de temperaturile ridicate și de manifestările organizate în Portul Constanța de Ziua Marinei. Și de această dată, hotelierii așteaptă un grad de ocupare aproape de 100%, mai ales ținând cont de numărul crescut de turiști care au ales stațiunea în ultimele weekenduri.„Vacanța de 15 august, la fel ca cea de 1 mai, a devenit deja de mult sinonimă cu Mamaia. Ne bucurăm că există această tradiție și încercăm de fiecare dată să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor turiștilor care aleg să vină aici. Suntem, și în acest an, pregătiți pentru câteva zile care se anunță extrem de animate. Vremea ține cu noi așa că plajele vor fi cu siguranță pline și am pregătit câteva spectacole care vor încălzi atmosfera și după apusul soarelui”, a spus George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța.