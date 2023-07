Spectacolul continuă la Mamaia: ADDA și Anda Adam cântă, sâmbătă, în piațeta Cazino

Pentru al doilea weekend la rând, OMD Mamaia-Constanța invită turiștii aflați pe litoral la o seară de spectacol în aer liber. Sâmbătă, 22 iulie, stațiunea va răsuna de hituri ca „Selecta” și „Dragă inimă”cântate la unison de public alături de artistele Anda Adam și Adda, care urcă pe scena din Piațeta Cazino, de la ora 20:30. Evenimentul va fi prezentat, și de această dată, de popularul MC, Ionuț Trică, iar accesul este liber pentru constănțenii și turiștii de toate vârstele.Concertul de sâmbătă face parte din seria de activități prin care Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța își propune să recâștige stațiunii renumele de pol al distracției pe litoral, pentru toată familia. La finalul săptămânii trecute, pe aceeași scenă au urcat Bibi, Lidia Buble, Alexia și formația Azur, în fața unui public de peste 2000 de oameni adunați în piațeta de la Cazino.„Concertele sunt doar primul pas pe care îl facem pentru a crea în Mamaia atmosfera pe care turiștii și-o doresc. Vrem să atragem oamenii în stațiune dar, pe lângă asta, ne dorim ca cei care ajung aici pentru un weekend sau un sejur să se bucure cu adevărat de zilele de vacanță.Avem hoteluri, cluburi și plaje de foarte bună calitate, însă, Mamaia înseamnă mai mult de atât. Ne dorim ca în timpul scurt pe care îl petrec aici, turiștii să se simtă parte dintr-o comunitate, fie că se plimbă seara pe faleză sau că participă la un spectacol. Acesta este adevăratul spirit al stațiunii, care creează conexiuni și îi face pe oameni să se întoarcă în fiecare an. Tocmai pentru că ne adresăm întregii familii, am ținut cont de asta și când am invitat artiștii să concerteze aici. Așa am stabilit un line-up care include și cântăreți populari în rândul tinerilor și formații care atrag la spectacol un public mai nostalgic. Așadar, îi invităm în piațeta de la Cazino pe toți cei care ajung la Mamaia în weekendurile următoare.”, spune George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța.După concertul susținut de Adda și Anda Adam, care vor da tonul distracției în această sâmbătă, în ultimul weekend din iulie vor ajunge la Mamaia, pentru un show plin de energie și culoare, Whats Up și Mălina Avasiloaie.