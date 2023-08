Andreea Bănică și Misha, pe scena din Mamaia în primul concert al lunii august

Weekendul se apropie, iar stațiunea Mamaia se pregătește pentru încă o seară de concerte live, devenite deja tradiția acestui sezon estival. Sâmbătă, 5 august, de la ora 20:30, pe scena amplasată în Piațeta Cazino vor urca două dintre cele mai îndrăgite artiste din România, într-un spectacol pop-dance, pentru toate vârstele. Andreea Bănică și Misha promit o seară incendiară care să dea startul ultimei luni de sezon pe litoral, așa cum se cuvine. Prezentarea va fi asigurată, ca de obicei, de carismaticul MC Ionuț Trică. Evenimentul este unul deschis pentru toți cei care doresc să se bucure de spectacol, în inima stațiunii, pe cea mai animată faleză de pe litoralul românesc.Seria de concerte organizate de Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța a cunoscut un mare succes, în ultimele săptămâni. Cu nume sonore precum What's Up, Mălina Avasiloaie, Anda Adam, Adda, Bibi, Lidia Buble, Alexia ori Formația Azur, stațiunea a fost gazda unor show-uri muzicale memorabile, care au adunat mii de spectatori din rândul turiștilor și constănțenilor. Atmosfera din stațiune, dar și vremea bună și ofertele de servicii ale hotelierilor, restaurantelor, teraselor și cluburilor au adus vara aceasta la Mamaia un număr de turiști în continuă creștere atât weekend, cât și în timpul săptămânii."Vrem să oferim turiștilor cât mai multe oportunități să se bucure de vacanța lor la Mamaia. De la începutul acestui șir de evenimente, mai multe mii de spectatori au ales să-și petreacă seara de sâmbătă alături de artiștii care au concertat în Piațeta Cazino. Cu atât mai important pentru noi este, însă, faptul că lumea a început să redescopere și să recreeze atmosfera serilor pe faleză. Acesta este principalul motiv pentru care am ales Cazinoul ca loc de desfășurare al spectacolelor. Vrem ca turiștii să experimenteze tot ce are Mamaia mai bun de oferit.”, spune George Măndilă, președinte OMD.Concertul programat pentru acest sfârșit de săptămână face parte din strategia integrată de promovare, pe care OMD Mamaia-Constanța o implementează, începând cu această vară. Cu un număr mare de vizitatori așteptat în weekend, stațiunea este pregătită să fie gazda perfectă pentru încă o seară de neuitat. Și în săptămânile care urmează, Mamaia promite să rămână vibrantă și plină de viață, cu servicii și oportunități de distracție pentru toate gusturile.Pentru mai multe informații, fotografii și transmisiuni live de la concerte și alte evenimente din stațiune, urmăriți paginile oficiale „Mamaia Constanța” de pe Facebook, Instagram, TikTok, Youtube și Linkedin.